ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
СЦКК: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватой
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.00 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
За пять мину до этого обстрелу ВСУ подверглись Кировский и Куйбышевский районы Донецка, по ним украинские войска выпустили три снаряда из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.