https://ria.ru/20230825/obstrel-1892154793.html

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 25.08.2023

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка в пятницу утром, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:42

2023-08-25T10:42

2023-08-25T10:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка в пятницу утром, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что утром украинские войска выпустили 13 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на его западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины