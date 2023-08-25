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Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892154793.html
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка в пятницу утром, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:42
2023-08-25T10:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка в пятницу утром, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что утром украинские войска выпустили 13 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на его западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

ДНР: ВСУ выпустили кассетные снаряды по Петровскому и Кировскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка в пятницу утром, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Ранее в ведомстве сообщали, что утром украинские войска выпустили 13 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на его западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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