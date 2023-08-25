https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146722.html

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка за десять минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:55

2023-08-25T09:55

2023-08-25T12:24

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка за десять минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09:45 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.По данным ведомства, в 9.50 было выпущено еще два таких же снаряда по Петровскому району Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия