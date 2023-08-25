https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146722.html
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка за десять минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:55
2023-08-25T09:55
2023-08-25T12:24
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка за десять минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09:45 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.По данным ведомства, в 9.50 было выпущено еще два таких же снаряда по Петровскому району Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка семью кассетными снарядами
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости.
Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка за десять минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре
контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09:45 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
По данным ведомства, в 9.50 было выпущено еще два таких же снаряда по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку