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Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 25.08.2023 (обновлено: 11:12 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку
Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:53
2023-08-25T11:12
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. &quot;Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 09:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в публикации.В 09:30 ВСУ выпустили еще два таких снаряда по этому же району Макеевки.Украинские войска вновь обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По данным СЦКК, по различным районам Донецка выпустили уже более 30 снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку также обстреляли из РСЗО. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 6 кассетных снарядов по Донецку и Макеевке

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 09:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.

В 09:30 ВСУ выпустили еще два таких снаряда по этому же району Макеевки.
Украинские войска вновь обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По данным СЦКК, по различным районам Донецка выпустили уже более 30 снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку также обстреляли из РСЗО.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ
11 августа, 03:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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