Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 6 кассетных снарядов по Донецку и Макеевке
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 09:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
В 09:30 ВСУ выпустили еще два таких снаряда по этому же району Макеевки.
Украинские войска вновь обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По данным СЦКК, по различным районам Донецка выпустили уже более 30 снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку также обстреляли из РСЗО.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.