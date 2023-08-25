https://ria.ru/20230825/obstrel-1892146559.html

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку - РИА Новости, 25.08.2023

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку

Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:53

2023-08-25T09:53

2023-08-25T11:12

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 09:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 09:30 ВСУ выпустили еще два таких снаряда по этому же району Макеевки.Украинские войска вновь обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По данным СЦКК, по различным районам Донецка выпустили уже более 30 снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку также обстреляли из РСЗО. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины