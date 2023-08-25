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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Каховке, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:39
2023-08-25T09:39
2023-08-25T10:01
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 авг - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Каховке, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем только по Казачьи Лагерям было выпущено более 20 снарядов, а всего по городам и селам левобережья украинские войска выпустили более 100 снарядов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 32 снаряда по пяти населенным пунктам Херсонской области