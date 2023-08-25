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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Каховке, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:39

2023-08-25T09:39

2023-08-25T10:01

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 авг - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по Казачьим Лагерям, Каховке, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 32 снаряда, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем только по Казачьи Лагерям было выпущено более 20 снарядов, а всего по городам и селам левобережья украинские войска выпустили более 100 снарядов.

новая каховка

каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область