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В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 25.08.2023 (обновлено: 09:14 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892139524.html
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:13
2023-08-25T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале. Около 9 часов вечера 24 августа украинские военные обстреляли село Скельки Васильевского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Шевченко. В результате загорелась хозяйственная постройка. Пострадали два человека – 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они доставлены в больницу города Днепрорудное.
https://ria.ru/20230824/ranenyy-1891900896.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ

Женщина и мужчина пострадали при обстреле ВСУ запорожского села Скельки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая помощь. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале.
Около 9 часов вечера 24 августа украинские военные обстреляли село Скельки Васильевского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Шевченко. В результате загорелась хозяйственная постройка.
Пострадали два человека – 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они доставлены в больницу города Днепрорудное.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Житель Запорожской области ранен при атаке украинского дрона
24 августа, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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