https://ria.ru/20230825/obstrel-1892139524.html

В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ

В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ

Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:13

2023-08-25T09:13

2023-08-25T09:14

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале. Около 9 часов вечера 24 августа украинские военные обстреляли село Скельки Васильевского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Шевченко. В результате загорелась хозяйственная постройка. Пострадали два человека – 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они доставлены в больницу города Днепрорудное.

https://ria.ru/20230824/ranenyy-1891900896.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины