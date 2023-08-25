https://ria.ru/20230825/obstrel-1892139524.html
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:13
2023-08-25T09:13
2023-08-25T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей госпитализированы после обстрела Васильевского района, сообщают оперативные службы Запорожской области в Telegram-канале. Около 9 часов вечера 24 августа украинские военные обстреляли село Скельки Васильевского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Шевченко. В результате загорелась хозяйственная постройка. Пострадали два человека – 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они доставлены в больницу города Днепрорудное.
https://ria.ru/20230824/ranenyy-1891900896.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
Женщина и мужчина пострадали при обстреле ВСУ запорожского села Скельки