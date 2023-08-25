Украинские войска за сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 337 боеприпасов
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 337 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"️За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 83 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 337 различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Старомихайловка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Петровском районе Донецка и о ранении четырех гражданских лиц в Киевском районе города.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 77 обстрелов.