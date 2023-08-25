https://ria.ru/20230825/obstrel-1892112098.html

Украинские войска за сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.08.2023

Украинские войска за сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 337 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T00:43

2023-08-25T00:43

2023-08-25T00:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_0:228:2793:1799_1920x0_80_0_0_7474191a7a9570548cbff05110885912.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 337 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 83 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 337 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Петровском районе Донецка и о ранении четырех гражданских лиц в Киевском районе города. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 77 обстрелов.

https://ria.ru/20230824/obstrel-1892103662.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина