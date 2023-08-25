https://ria.ru/20230825/oblomki-1892155728.html
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском - РИА Новости, 25.08.2023
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском
Обломки сбитой системой ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали возле города Обнинск Жуковского района Калужской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:50
2023-08-25T10:50
2023-08-25T10:55
жуковский район
обнинск
калужская область
владислав шапша
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обломки сбитой системой ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали возле города Обнинск Жуковского района Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. "Обломки упали в районе города Обнинск", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230825/s-200-1892113812.html
жуковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский район, обнинск, калужская область, владислав шапша, безопасность, вооруженные силы рф
Жуковский район, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском
Обломки сбитой ПВО ракеты С-200 упали под Обнинском в Калужской области