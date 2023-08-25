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Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском - РИА Новости, 25.08.2023
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10:50 25.08.2023 (обновлено: 10:55 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/oblomki-1892155728.html
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском - РИА Новости, 25.08.2023
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском
Обломки сбитой системой ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали возле города Обнинск Жуковского района Калужской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:50
2023-08-25T10:55
жуковский район
обнинск
калужская область
владислав шапша
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обломки сбитой системой ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали возле города Обнинск Жуковского района Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. "Обломки упали в районе города Обнинск", - сказал собеседник агентства.
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жуковский район
обнинск
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РИА Новости
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жуковский район, обнинск, калужская область, владислав шапша, безопасность, вооруженные силы рф
Жуковский район, Обнинск, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском

Обломки сбитой ПВО ракеты С-200 упали под Обнинском в Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обломки сбитой системой ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали возле города Обнинск Жуковского района Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
"Обломки упали в районе города Обнинск", - сказал собеседник агентства.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Калужской области сбили украинскую ракету С-200
Вчера, 01:30
 
Жуковский районОбнинскКалужская областьВладислав ШапшаБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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