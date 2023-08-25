https://ria.ru/20230825/nyusha-1892159043.html

"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов

"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов - РИА Новости, 25.08.2023

"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов

Певица Нюша (Анна Шурочкина) в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, опубликованному на YouTube, рассказала, как восстанавливает форму после родов. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:31

2023-08-25T11:31

2023-08-25T11:31

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, опубликованному на YouTube, рассказала, как восстанавливает форму после родов. Ранее поклонники и СМИ заметили на животе исполнительницы темные пятна, похожие на синяки. Как призналась артистка, это последствия акупунктуры (иглоукалывания. – Прим. ред.) – процедуры, к которой она прибегла, чтобы избавиться от растяжек. "У меня оставались растяжки на животе, – рассказала Нюша. – И вот эти синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года как бы взращивает новый слой коллагена в теле". Нюша добавила, что после иглоукалываний ей также делают массаж, чтобы размять препарат. Синяки, которые появляются после процедуры исчезают, как правило, через неделю. "Они проходят. Но топики с открытым животом я пока носить не могу", – подытожила с улыбкой Нюша. Певица вместе с мужем Игорев Сивовым воспитывает двоих детей: дочь Симбу (пять лет) и сына Саффрона, который родился в июле прошлого года в клинике в Дубае.

https://ria.ru/20230311/orlova-1857079091.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, дубай, youtube, нюша шурочкина (анна шурочкина), знаменитости, беременность