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"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов - РИА Новости, 25.08.2023
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Шоубиз
 
11:31 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/nyusha-1892159043.html
"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов
"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов - РИА Новости, 25.08.2023
"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов
Певица Нюша (Анна Шурочкина) в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, опубликованному на YouTube, рассказала, как восстанавливает форму после родов. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:31
2023-08-25T11:31
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, опубликованному на YouTube, рассказала, как восстанавливает форму после родов. Ранее поклонники и СМИ заметили на животе исполнительницы темные пятна, похожие на синяки. Как призналась артистка, это последствия акупунктуры (иглоукалывания. – Прим. ред.) – процедуры, к которой она прибегла, чтобы избавиться от растяжек. "У меня оставались растяжки на животе, – рассказала Нюша. – И вот эти синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года как бы взращивает новый слой коллагена в теле". Нюша добавила, что после иглоукалываний ей также делают массаж, чтобы размять препарат. Синяки, которые появляются после процедуры исчезают, как правило, через неделю. "Они проходят. Но топики с открытым животом я пока носить не могу", – подытожила с улыбкой Нюша. Певица вместе с мужем Игорев Сивовым воспитывает двоих детей: дочь Симбу (пять лет) и сына Саффрона, который родился в июле прошлого года в клинике в Дубае.
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новости шоу-бизнеса, дубай, youtube, нюша шурочкина (анна шурочкина), знаменитости, беременность
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Дубай, YouTube, Нюша Шурочкина (Анна Шурочкина), Знаменитости, беременность
"Остаются синяки": Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов

Певица Нюша прибегла к иглоукалыванию, чтобы прийти в форму после родов

© МУЗ-ТВ/YoutubeПевица Нюша в интервью на YouTube-канале "МУЗ-ТВ". Стоп-кадр видео
Певица Нюша в интервью на YouTube-канале МУЗ-ТВ. Стоп-кадр видео
© МУЗ-ТВ/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, опубликованному на YouTube, рассказала, как восстанавливает форму после родов.
Ранее поклонники и СМИ заметили на животе исполнительницы темные пятна, похожие на синяки. Как призналась артистка, это последствия акупунктуры (иглоукалывания. – Прим. ред.) – процедуры, к которой она прибегла, чтобы избавиться от растяжек.
«
"У меня оставались растяжки на животе, – рассказала Нюша. – И вот эти синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года как бы взращивает новый слой коллагена в теле".
Нюша добавила, что после иглоукалываний ей также делают массаж, чтобы размять препарат. Синяки, которые появляются после процедуры исчезают, как правило, через неделю.
«
"Они проходят. Но топики с открытым животом я пока носить не могу", – подытожила с улыбкой Нюша.
Певица вместе с мужем Игорев Сивовым воспитывает двоих детей: дочь Симбу (пять лет) и сына Саффрона, который родился в июле прошлого года в клинике в Дубае.
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"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов
11 марта, 05:39
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДубайYouTubeНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)Знаменитостибеременность
 
 
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