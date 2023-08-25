Рейтинг@Mail.ru
МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 25.08.2023 (обновлено: 23:37 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/niger-1892319451.html
МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну
МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну - РИА Новости, 25.08.2023
МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну
Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции и попросило его покинуть страну, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:05
2023-08-25T23:37
нигер
франция
в мире
переворот в нигере — 2023
сахель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6ff1f53b53c0ad82daa15804a81501ca.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции и попросило его покинуть страну, следует из сообщения ведомства."Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина (посла Франции в Нигере. — Прим. ред.) Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в (течение) 48 часов", — говорится в заявлении.Отмечается, что это решение было принято в том числе из-за действий французских властей, противоречащих интересам Нигера.В свою очередь, МИД Франции заявил, что принял к сведению это требование, отметив при этом, что "у путчистов нет полномочий обращаться с такой просьбой, аккредитацией посла занимаются законные избранные власти".Нигер — бывшая французская колония — оставалась одной из последних западных союзниц в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны и истребители, а также разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористами. В начале августа захватившие власть мятежники объявили о денонсации военных соглашений с Францией.Кроме того, в Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. По данным СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов ископаемого, используемого для производства электроэнергии в Пятой республике. Избранный в 2021 году и ныне отстраненный повстанцами Базум считался близким союзником Франции.
https://ria.ru/20230825/niger-1892315113.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
нигер
франция
сахель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_04c49d5d3df303123b68a41f434f184c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, франция, в мире, переворот в нигере — 2023, сахель
Нигер, Франция, В мире, Переворот в Нигере — 2023, Сахель
МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну

МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее
Сотрудники полиции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции и попросило его покинуть страну, следует из сообщения ведомства.
"Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина (посла Франции в Нигере. — Прим. ред.) Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в (течение) 48 часов", — говорится в заявлении.
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
У военной базы в Нигере прошла акция против французских Вооруженных сил
Вчера, 20:19
Отмечается, что это решение было принято в том числе из-за действий французских властей, противоречащих интересам Нигера.

В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран, среди них Франция, и Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа ЭКОВАС утвердило план на случай военной интервенции в Нигер.

В свою очередь, МИД Франции заявил, что принял к сведению это требование, отметив при этом, что "у путчистов нет полномочий обращаться с такой просьбой, аккредитацией посла занимаются законные избранные власти".
Нигер — бывшая французская колония — оставалась одной из последних западных союзниц в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны и истребители, а также разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористами. В начале августа захватившие власть мятежники объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
Кроме того, в Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. По данным СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов ископаемого, используемого для производства электроэнергии в Пятой республике.
Избранный в 2021 году и ныне отстраненный повстанцами Базум считался близким союзником Франции.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
8 августа, 08:00
 
НигерФранцияВ миреПереворот в Нигере — 2023Сахель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала