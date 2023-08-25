https://ria.ru/20230825/niger-1892319451.html

МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну

МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну - РИА Новости, 25.08.2023

МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну

Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции и попросило его покинуть страну, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T21:05

2023-08-25T21:05

2023-08-25T23:37

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переворот в нигере — 2023

сахель

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции и попросило его покинуть страну, следует из сообщения ведомства."Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина (посла Франции в Нигере. — Прим. ред.) Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера в (течение) 48 часов", — говорится в заявлении.Отмечается, что это решение было принято в том числе из-за действий французских властей, противоречащих интересам Нигера.В свою очередь, МИД Франции заявил, что принял к сведению это требование, отметив при этом, что "у путчистов нет полномочий обращаться с такой просьбой, аккредитацией посла занимаются законные избранные власти".Нигер — бывшая французская колония — оставалась одной из последних западных союзниц в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны и истребители, а также разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористами. В начале августа захватившие власть мятежники объявили о денонсации военных соглашений с Францией.Кроме того, в Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. По данным СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов ископаемого, используемого для производства электроэнергии в Пятой республике. Избранный в 2021 году и ныне отстраненный повстанцами Базум считался близким союзником Франции.

https://ria.ru/20230825/niger-1892315113.html

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нигер, франция, в мире, переворот в нигере — 2023, сахель