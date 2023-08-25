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У военной базы в Нигере прошла акция против французских Вооруженных сил - РИА Новости, 25.08.2023
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20:19 25.08.2023 (обновлено: 21:26 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/niger-1892315113.html
У военной базы в Нигере прошла акция против французских Вооруженных сил
У военной базы в Нигере прошла акция против французских Вооруженных сил - РИА Новости, 25.08.2023
У военной базы в Нигере прошла акция против французских Вооруженных сил
Представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее, сообщил его глава Мустафа Буламин. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:19
2023-08-25T21:26
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 25 авг — РИА Новости. Представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее, сообщил его глава Мустафа Буламин."Мы собрались здесь, перед французской военной базой в Ниамее, чтобы потребовать окончательного и безусловного выхода неоколониальной французской армии из нашей страны", — заявил он.Как отметил Буламин, все военные связи между Нигером и Францией прекращены, поэтому у последней нет оснований, в том числе юридических, сохранять военное присутствие в Нигере. Движение призывает президента Эммануэля Микрона к здравому смыслу, добавил он.В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
У военной базы в Нигере прошла акция против французских Вооруженных сил

У военной базы в Нигере прошла акция с требованием вывода сил Франции

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 25 авг — РИА Новости. Представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее, сообщил его глава Мустафа Буламин.
"Мы собрались здесь, перед французской военной базой в Ниамее, чтобы потребовать окончательного и безусловного выхода неоколониальной французской армии из нашей страны", — заявил он.
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Как отметил Буламин, все военные связи между Нигером и Францией прекращены, поэтому у последней нет оснований, в том числе юридических, сохранять военное присутствие в Нигере.
Движение призывает президента Эммануэля Микрона к здравому смыслу, добавил он.
В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерФранцияНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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