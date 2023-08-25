https://ria.ru/20230825/niger-1892112254.html
Нигер разрешит при нападении разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо
Нигер разрешит при нападении разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 25.08.2023
Нигер разрешит при нападении разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо
Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо, передает... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:57
2023-08-25T00:57
2023-08-25T01:20
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс.Ранее новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел Мали и Буркина-Фасо.Главы МИД "приветствовали" подписание указа, "разрешающего силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать на территории Нигера в случае агрессии", говорится в заявлении, которое было озвучено представителем МИД Нигера по итогам визита.В конце июля группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230822/alzhir-1891525301.html
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нигер, мали, буркина-фасо, в мире, мохамед базум
Нигер, Мали, Буркина-Фасо, В мире, Мохамед Базум
Нигер разрешит при нападении разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо
AFP: Нигер разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо при нападении на страну
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс
.
Ранее новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел Мали и Буркина-Фасо.
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Главы МИД "приветствовали" подписание указа, "разрешающего силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать на территории Нигера в случае агрессии", говорится в заявлении, которое было озвучено представителем МИД Нигера по итогам визита.
В конце июля группа нигерийских военных объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Нигере