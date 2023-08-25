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В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами - РИА Новости, 25.08.2023
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07:41 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/neyroset-1892131281.html
В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами
В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами - РИА Новости, 25.08.2023
В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами
Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчит работу с электронными таблицами, новая технология упростит работу бухгалтеров,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:41
2023-08-25T07:41
россия
технологии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчит работу с электронными таблицами, новая технология упростит работу бухгалтеров, операторов персональных данных, сотрудников маркетплейсов и других специалистов, кто сталкивается с таким инструментом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. "Российская команда разработчиков создала систему SheetsGPT на базе собственной нейросети, которая упростит работу бухгалтера, оператора персональных данных, сотрудника маркетплейсов и всех, кто работает с электронными таблицами - персональные данные, отчеты, заказы и продажи и многое другое. В будущем пользователь также сможет вносить изменения в таблицы. Такое решение избавит клиентов от заучивания формул и написания макросов", - сообщили в пресс-службе. Руководитель проекта Антон Аверьянов пояснил, что в основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя: серверная часть обрабатывает эти запросы, преобразует в удобный для пользователя вид и возвращает ответы. Для того, чтобы получить необходимые данные из электронной таблицы, нужно загрузить документ на сайт SheetsGPT и написать запрос. Обработка ответа занимает 8-15 секунд. Нейросеть может также сопоставлять и создавать срез по нескольким таблицам сразу, получать выборки в виде таблицы. В будущем разработчики планируют добавить возможность редактирования данных в таблицах через SheetsGPT. “Мы предлагаем принципиально новый подход к работе с данными. Теперь не нужно знать формулы, писать макросы для того, чтобы с ними работать, - вам нужно только написать текстом то, что вы хотите получить”, - подчеркнул Аверьянов. Сейчас проект находится на стадии прототипа, однако в ближайшее время команда планирует провести тесты и открыть продажи конечным потребителям, а также начать продажи на B2B и B2G-сегмент. Кроме того, разработчики рассматривают возможность подписать соглашение с НТИ о долгосрочной поддержке для того, чтобы увеличить потенциальный охват рынка.
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россия, технологии
Россия, Технологии
В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами

НТИ: в России представили нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами

© iStock.com / Wanniwat RoumrukНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / Wanniwat Roumruk
Нейросеть . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчит работу с электронными таблицами, новая технология упростит работу бухгалтеров, операторов персональных данных, сотрудников маркетплейсов и других специалистов, кто сталкивается с таким инструментом, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ.
«
"Российская команда разработчиков создала систему SheetsGPT на базе собственной нейросети, которая упростит работу бухгалтера, оператора персональных данных, сотрудника маркетплейсов и всех, кто работает с электронными таблицами - персональные данные, отчеты, заказы и продажи и многое другое. В будущем пользователь также сможет вносить изменения в таблицы. Такое решение избавит клиентов от заучивания формул и написания макросов", - сообщили в пресс-службе.
Руководитель проекта Антон Аверьянов пояснил, что в основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя: серверная часть обрабатывает эти запросы, преобразует в удобный для пользователя вид и возвращает ответы.
Для того, чтобы получить необходимые данные из электронной таблицы, нужно загрузить документ на сайт SheetsGPT и написать запрос. Обработка ответа занимает 8-15 секунд. Нейросеть может также сопоставлять и создавать срез по нескольким таблицам сразу, получать выборки в виде таблицы. В будущем разработчики планируют добавить возможность редактирования данных в таблицах через SheetsGPT.
“Мы предлагаем принципиально новый подход к работе с данными. Теперь не нужно знать формулы, писать макросы для того, чтобы с ними работать, - вам нужно только написать текстом то, что вы хотите получить”, - подчеркнул Аверьянов.
Сейчас проект находится на стадии прототипа, однако в ближайшее время команда планирует провести тесты и открыть продажи конечным потребителям, а также начать продажи на B2B и B2G-сегмент. Кроме того, разработчики рассматривают возможность подписать соглашение с НТИ о долгосрочной поддержке для того, чтобы увеличить потенциальный охват рынка.
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