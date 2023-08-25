https://ria.ru/20230825/nauka-1892061830.html

"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве

"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве - РИА Новости, 25.08.2023

"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве

Школьники, студенты, молодые ученые, педагоги и все любители науки примут участие в научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в Москве в РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:00

2023-08-25T09:00

2023-08-25T09:17

общество

навигатор абитуриента

наука

россия

москва

владимир шевченко

сергей карякин

владимир сурдин

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Школьники, студенты, молодые ученые, педагоги и все любители науки примут участие в научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в Москве в рамках всероссийского фестиваля популяризации науки "Вектор успеха"."Мы приглашаем на праздник в наш университет всех, кому небезразлична наука, людей самых разных возрастов и профессий. Вы не только с интересом и пользой проведете выходной день, но и познакомитесь с легендарным инженерным вузом России, который стал колыбелью многих научных открытий и разработок мирового уровня", – рассказал РИА Новости ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.Гостей праздника ждут увлекательные научные игры, научно-популярные батлы, квесты и призы. Любители шахмат примут участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) Сергеем Карякиным и международным гроссмейстером среди женщин Марией Фоминых.Известные российские популяризаторы науки расскажут о передовых исследованиях в разных областях знаний и ответят на вопросы слушателей.Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный редактор портала "Антропогенез.ру" Станислав Дробышевский расскажет об адаптации человека к условиям, которые так быстро менялись в результате прогресса, и о том, каким будет человек в эпоху роботов и доминирования цифровых технологий.Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин поделится своими мыслями о том, когда человечество построит лунный город и почему освоение Луны открывает дверь к планетам Солнечной системы."Я люблю приезжать в МИФИ, здесь студенты проявляют недюжинный интерес к науке, обладают хорошей эрудицией. В прошлом году мне уже довелось выступить на Ядерном фестивале МИФИ, в этом году с удовольствием встречусь со своими зрителями на московской площадке", – рассказал он.Профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Владимир Решетов расскажет слушателям о том, как лазерное излучение помогает слиянию легких атомных ядер и позволит кратно снизить стоимость энергии для человека.Главный редактор портала Neuronovosti.ru и научный редактор портала Indicator.ru Алексей Паевский объяснит, есть ли перспектива у водородной энергетики, и сделает прогноз, когда мы сможем пить воду из выхлопной трубы автомобиля.Врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, заместитель главного редактора портала Neuronovosti.Ru Анна Хоружая поделится мыслями о том, когда искусственный интеллект заменит врача в поликлинике и как современные цифровые технологии помогают сберечь здоровье людей.Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко расскажет о влиянии философии на естественные науки, о роли гуманитарного знания в современной сфере высоких технологий и как оно отражается в высшем образовании в лучших университетах планеты.Затем молодые ученые, способные ярко, доходчиво и с юмором рассказать зрителям о сложных научных задачах, сразятся в "Битве лекторов".Также в программе мероприятия экскурсии в высокотехнологичные (и обычно закрытые для посетителей) лаборатории; секреты новейших исследований в области атомных технологий; экспериментальные мастерские, подарки для любителей науки и награждение победителей конкурсной программы фестиваля. Завершит программу "Ядерный концерт" с участием популярных групп.Вход на мероприятия бесплатный, по паспорту гражданина РФ. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.Другие мероприятия "ВЕКТОР.ФЕСТ" пройдут 1–2 сентября в Москве и в регионах.Всероссийский фестиваль популяризации науки "Вектор успеха" проводится НИЯУ МИФИ при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

https://na.ria.ru/20230608/nauka-1876916058.html

https://ria.ru/20230623/fizika-1880042994.html

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