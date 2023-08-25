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"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве - РИА Новости, 25.08.2023
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09:00 25.08.2023 (обновлено: 09:17 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/nauka-1892061830.html
"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве
"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве - РИА Новости, 25.08.2023
"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве
Школьники, студенты, молодые ученые, педагоги и все любители науки примут участие в научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в Москве в РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:00
2023-08-25T09:17
общество
навигатор абитуриента
наука
россия
москва
владимир шевченко
сергей карякин
владимир сурдин
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Школьники, студенты, молодые ученые, педагоги и все любители науки примут участие в научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в Москве в рамках всероссийского фестиваля популяризации науки "Вектор успеха".&quot;Мы приглашаем на праздник в наш университет всех, кому небезразлична наука, людей самых разных возрастов и профессий. Вы не только с интересом и пользой проведете выходной день, но и познакомитесь с легендарным инженерным вузом России, который стал колыбелью многих научных открытий и разработок мирового уровня&quot;, – рассказал РИА Новости ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.Гостей праздника ждут увлекательные научные игры, научно-популярные батлы, квесты и призы. Любители шахмат примут участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) Сергеем Карякиным и международным гроссмейстером среди женщин Марией Фоминых.Известные российские популяризаторы науки расскажут о передовых исследованиях в разных областях знаний и ответят на вопросы слушателей.Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный редактор портала "Антропогенез.ру" Станислав Дробышевский расскажет об адаптации человека к условиям, которые так быстро менялись в результате прогресса, и о том, каким будет человек в эпоху роботов и доминирования цифровых технологий.Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин поделится своими мыслями о том, когда человечество построит лунный город и почему освоение Луны открывает дверь к планетам Солнечной системы.&quot;Я люблю приезжать в МИФИ, здесь студенты проявляют недюжинный интерес к науке, обладают хорошей эрудицией. В прошлом году мне уже довелось выступить на Ядерном фестивале МИФИ, в этом году с удовольствием встречусь со своими зрителями на московской площадке&quot;, – рассказал он.Профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Владимир Решетов расскажет слушателям о том, как лазерное излучение помогает слиянию легких атомных ядер и позволит кратно снизить стоимость энергии для человека.Главный редактор портала Neuronovosti.ru и научный редактор портала Indicator.ru Алексей Паевский объяснит, есть ли перспектива у водородной энергетики, и сделает прогноз, когда мы сможем пить воду из выхлопной трубы автомобиля.Врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, заместитель главного редактора портала Neuronovosti.Ru Анна Хоружая поделится мыслями о том, когда искусственный интеллект заменит врача в поликлинике и как современные цифровые технологии помогают сберечь здоровье людей.Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко расскажет о влиянии философии на естественные науки, о роли гуманитарного знания в современной сфере высоких технологий и как оно отражается в высшем образовании в лучших университетах планеты.Затем молодые ученые, способные ярко, доходчиво и с юмором рассказать зрителям о сложных научных задачах, сразятся в "Битве лекторов".Также в программе мероприятия экскурсии в высокотехнологичные (и обычно закрытые для посетителей) лаборатории; секреты новейших исследований в области атомных технологий; экспериментальные мастерские, подарки для любителей науки и награждение победителей конкурсной программы фестиваля. Завершит программу "Ядерный концерт" с участием популярных групп.Вход на мероприятия бесплатный, по паспорту гражданина РФ. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.Другие мероприятия "ВЕКТОР.ФЕСТ" пройдут 1–2 сентября в Москве и в регионах.Всероссийский фестиваль популяризации науки "Вектор успеха" проводится НИЯУ МИФИ при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".
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общество, навигатор абитуриента, наука, россия, москва, владимир шевченко, сергей карякин, владимир сурдин, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Общество, Навигатор абитуриента, Наука, Россия, Москва, Владимир Шевченко, Сергей Карякин, Владимир Сурдин, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

"Ядерный концерт" завершит научное шоу в Москве

© iStock.com / ImgorthandДевочка-ученый работает над устройством
Девочка-ученый работает над устройством - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© iStock.com / Imgorthand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Школьники, студенты, молодые ученые, педагоги и все любители науки примут участие в научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в Москве в рамках всероссийского фестиваля популяризации науки "Вектор успеха".
«

"Мы приглашаем на праздник в наш университет всех, кому небезразлична наука, людей самых разных возрастов и профессий. Вы не только с интересом и пользой проведете выходной день, но и познакомитесь с легендарным инженерным вузом России, который стал колыбелью многих научных открытий и разработок мирового уровня", – рассказал РИА Новости ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

Гостей праздника ждут увлекательные научные игры, научно-популярные батлы, квесты и призы. Любители шахмат примут участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) Сергеем Карякиным и международным гроссмейстером среди женщин Марией Фоминых.
Известные российские популяризаторы науки расскажут о передовых исследованиях в разных областях знаний и ответят на вопросы слушателей.
Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный редактор портала "Антропогенез.ру" Станислав Дробышевский расскажет об адаптации человека к условиям, которые так быстро менялись в результате прогресса, и о том, каким будет человек в эпоху роботов и доминирования цифровых технологий.
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому фестивалю популяризации науки Вектор успеха
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Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин поделится своими мыслями о том, когда человечество построит лунный город и почему освоение Луны открывает дверь к планетам Солнечной системы.
«

"Я люблю приезжать в МИФИ, здесь студенты проявляют недюжинный интерес к науке, обладают хорошей эрудицией. В прошлом году мне уже довелось выступить на Ядерном фестивале МИФИ, в этом году с удовольствием встречусь со своими зрителями на московской площадке", – рассказал он.

Профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Владимир Решетов расскажет слушателям о том, как лазерное излучение помогает слиянию легких атомных ядер и позволит кратно снизить стоимость энергии для человека.
Главный редактор портала Neuronovosti.ru и научный редактор портала Indicator.ru Алексей Паевский объяснит, есть ли перспектива у водородной энергетики, и сделает прогноз, когда мы сможем пить воду из выхлопной трубы автомобиля.
Врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, заместитель главного редактора портала Neuronovosti.Ru Анна Хоружая поделится мыслями о том, когда искусственный интеллект заменит врача в поликлинике и как современные цифровые технологии помогают сберечь здоровье людей.
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Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко расскажет о влиянии философии на естественные науки, о роли гуманитарного знания в современной сфере высоких технологий и как оно отражается в высшем образовании в лучших университетах планеты.
Затем молодые ученые, способные ярко, доходчиво и с юмором рассказать зрителям о сложных научных задачах, сразятся в "Битве лекторов".
Также в программе мероприятия экскурсии в высокотехнологичные (и обычно закрытые для посетителей) лаборатории; секреты новейших исследований в области атомных технологий; экспериментальные мастерские, подарки для любителей науки и награждение победителей конкурсной программы фестиваля. Завершит программу "Ядерный концерт" с участием популярных групп.
Вход на мероприятия бесплатный, по паспорту гражданина РФ. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.
Другие мероприятия "ВЕКТОР.ФЕСТ" пройдут 1–2 сентября в Москве и в регионах.
Всероссийский фестиваль популяризации науки "Вектор успеха" проводится НИЯУ МИФИ при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".
 
ОбществоНавигатор абитуриентаНаукаРоссияМоскваВладимир ШевченкоСергей КарякинВладимир СурдинНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
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