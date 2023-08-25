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Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.08.2023
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12:23 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/naryshkin-1892177464.html
Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин
Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.08.2023
Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин
Премьер Великобритании Уинстон Черчилль в 1943 году лицемерно поздравлял Советский Союз с разгромом гитлеровцев на Курской дуге и выражал надежду на... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:23
2023-08-25T12:23
российское историческое общество
сергей нарышкин
лондон
великобритания
москва
уинстон черчилль
ким филби
кембриджская пятерка
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер Великобритании Уинстон Черчилль в 1943 году лицемерно поздравлял Советский Союз с разгромом гитлеровцев на Курской дуге и выражал надежду на окончательную общую победу союзников над Третьим рейхом, хотя не поделился с Москвой имевшимися у Лондона данными о планах Гитлера наступать под Курском, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Получив известие о полном разгроме гитлеровцев на Курской дуге, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своем послании Сталину подчеркнул, что эти поражения германской армии, цитирую, "являются вехами на пути к нашей окончательной победе", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летию победы Красной Армии в Курской битве. "Впрочем, подлинная цена этих красивых слов к тому моменту в Москве была уже хорошо известна", - отметил он. Нарышкин напомнил, что еще весной 1943 года Лондон перехватил гитлеровский план операции "Цитадель", предполагавшей летнее наступление войск вермахта на Курской дуге. "Однако в Лондоне было принято принципиальное решение не делиться с советским командованием этими стратегическими сведениями. Вот такие были у нас союзники", - подчеркнул он. Впрочем, советская Ставка Верховного главнокомандования все же была проинформирована о замыслах гитлеровских генералов, причем одновременно с Черчиллем, отметил Нарышкин. "Только это произошло иным путем - по линии советской внешней разведки. Оперативные сведения, поступившие от наших ценных источников - Кима Филби и Джона Кэрнкросса, позволили командованию Красной Армии заблаговременно подготовиться к оборонительному сражению, чтобы обескровить врага, а затем перейти к наступлению", - сказал Нарышкин. По его словам, еще одной "неприятной неожиданностью" для гитлеровских стратегов стала утечка секретных сведений о технических уязвимостях самых передовых в ту пору немецких танков "Тигр", добавил он. "Неслучайно сегодня территорию Парка Победы мемориального комплекса "Прохоровское поле" украшает замечательная скульптурная композиция, посвященная легендарному советскому разведчику Киму Филби и его боевым товарищам по так называемой "Кембриджской пятерке", - сказал Нарышкин. Он высказал слова благодарности сенатору от Белгородской области, бывшему премьер-министру СССР Николаю Рыжкову за инициативу по установке этого памятника. Сам лидер "Кембриджской пятерки" Ким Филби называл добычу сведений о планах Гитлера по Курской дуге своим главным результатом за все годы сотрудничества с советской внешней разведкой.
https://ria.ru/20230823/putin-1891849300.html
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российское историческое общество, сергей нарышкин, лондон, великобритания, москва, уинстон черчилль, ким филби, кембриджская пятерка, вторая мировая война (1939-1945)
Российское историческое общество, Сергей Нарышкин, Лондон, Великобритания, Москва, Уинстон Черчилль, Ким Филби, Кембриджская пятерка, Вторая мировая война (1939-1945)
Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин

Нарышкин: Черчилль скрыл от СССР планы о наступлении Гитлера под Курском

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер Великобритании Уинстон Черчилль в 1943 году лицемерно поздравлял Советский Союз с разгромом гитлеровцев на Курской дуге и выражал надежду на окончательную общую победу союзников над Третьим рейхом, хотя не поделился с Москвой имевшимися у Лондона данными о планах Гитлера наступать под Курском, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Получив известие о полном разгроме гитлеровцев на Курской дуге, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своем послании Сталину подчеркнул, что эти поражения германской армии, цитирую, "являются вехами на пути к нашей окончательной победе", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летию победы Красной Армии в Курской битве.
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"Впрочем, подлинная цена этих красивых слов к тому моменту в Москве была уже хорошо известна", - отметил он.
Нарышкин напомнил, что еще весной 1943 года Лондон перехватил гитлеровский план операции "Цитадель", предполагавшей летнее наступление войск вермахта на Курской дуге.
"Однако в Лондоне было принято принципиальное решение не делиться с советским командованием этими стратегическими сведениями. Вот такие были у нас союзники", - подчеркнул он.
Впрочем, советская Ставка Верховного главнокомандования все же была проинформирована о замыслах гитлеровских генералов, причем одновременно с Черчиллем, отметил Нарышкин.
"Только это произошло иным путем - по линии советской внешней разведки. Оперативные сведения, поступившие от наших ценных источников - Кима Филби и Джона Кэрнкросса, позволили командованию Красной Армии заблаговременно подготовиться к оборонительному сражению, чтобы обескровить врага, а затем перейти к наступлению", - сказал Нарышкин.
По его словам, еще одной "неприятной неожиданностью" для гитлеровских стратегов стала утечка секретных сведений о технических уязвимостях самых передовых в ту пору немецких танков "Тигр", добавил он.
"Неслучайно сегодня территорию Парка Победы мемориального комплекса "Прохоровское поле" украшает замечательная скульптурная композиция, посвященная легендарному советскому разведчику Киму Филби и его боевым товарищам по так называемой "Кембриджской пятерке", - сказал Нарышкин.
Он высказал слова благодарности сенатору от Белгородской области, бывшему премьер-министру СССР Николаю Рыжкову за инициативу по установке этого памятника.
Сам лидер "Кембриджской пятерки" Ким Филби называл добычу сведений о планах Гитлера по Курской дуге своим главным результатом за все годы сотрудничества с советской внешней разведкой.
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Российское историческое обществоСергей НарышкинЛондонВеликобританияМоскваУинстон ЧерчилльКим ФилбиКембриджская пятеркаВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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