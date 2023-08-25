https://ria.ru/20230825/naryshkin-1892177464.html

Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин

Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.08.2023

Черчилль лицемерно поздравлял СССР с победой под Курском, заявил Нарышкин

Премьер Великобритании Уинстон Черчилль в 1943 году лицемерно поздравлял Советский Союз с разгромом гитлеровцев на Курской дуге и выражал надежду на... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:23

2023-08-25T12:23

2023-08-25T12:23

российское историческое общество

сергей нарышкин

лондон

великобритания

москва

уинстон черчилль

ким филби

кембриджская пятерка

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер Великобритании Уинстон Черчилль в 1943 году лицемерно поздравлял Советский Союз с разгромом гитлеровцев на Курской дуге и выражал надежду на окончательную общую победу союзников над Третьим рейхом, хотя не поделился с Москвой имевшимися у Лондона данными о планах Гитлера наступать под Курском, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Получив известие о полном разгроме гитлеровцев на Курской дуге, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своем послании Сталину подчеркнул, что эти поражения германской армии, цитирую, "являются вехами на пути к нашей окончательной победе", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летию победы Красной Армии в Курской битве. "Впрочем, подлинная цена этих красивых слов к тому моменту в Москве была уже хорошо известна", - отметил он. Нарышкин напомнил, что еще весной 1943 года Лондон перехватил гитлеровский план операции "Цитадель", предполагавшей летнее наступление войск вермахта на Курской дуге. "Однако в Лондоне было принято принципиальное решение не делиться с советским командованием этими стратегическими сведениями. Вот такие были у нас союзники", - подчеркнул он. Впрочем, советская Ставка Верховного главнокомандования все же была проинформирована о замыслах гитлеровских генералов, причем одновременно с Черчиллем, отметил Нарышкин. "Только это произошло иным путем - по линии советской внешней разведки. Оперативные сведения, поступившие от наших ценных источников - Кима Филби и Джона Кэрнкросса, позволили командованию Красной Армии заблаговременно подготовиться к оборонительному сражению, чтобы обескровить врага, а затем перейти к наступлению", - сказал Нарышкин. По его словам, еще одной "неприятной неожиданностью" для гитлеровских стратегов стала утечка секретных сведений о технических уязвимостях самых передовых в ту пору немецких танков "Тигр", добавил он. "Неслучайно сегодня территорию Парка Победы мемориального комплекса "Прохоровское поле" украшает замечательная скульптурная композиция, посвященная легендарному советскому разведчику Киму Филби и его боевым товарищам по так называемой "Кембриджской пятерке", - сказал Нарышкин. Он высказал слова благодарности сенатору от Белгородской области, бывшему премьер-министру СССР Николаю Рыжкову за инициативу по установке этого памятника. Сам лидер "Кембриджской пятерки" Ким Филби называл добычу сведений о планах Гитлера по Курской дуге своим главным результатом за все годы сотрудничества с советской внешней разведкой.

https://ria.ru/20230823/putin-1891849300.html

https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российское историческое общество, сергей нарышкин, лондон, великобритания, москва, уинстон черчилль, ким филби, кембриджская пятерка, вторая мировая война (1939-1945)