https://ria.ru/20230825/narkotiki-1892128502.html

Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков

Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков - РИА Новости, 25.08.2023

Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков

Бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков, нашли на бывших позициях украинских войск в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:33

2023-08-25T06:33

2023-08-25T06:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков, нашли на бывших позициях украинских войск в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Обнаружена бочка с химическими веществами непонятного состава. На данный момент мы пригласили специалистов для отбора проб, и по получении результатов мы уже сможем рассказать, что тут находится и для чего это готовилось", - сказал собеседник агентства. По словам одного из местных жителей, весной 2018 года украинские военные тщательно охраняли эту территорию, а специальные машины постоянно привозили сюда какие-то грузы. "По предварительным данным, бочка наполнена химическими веществами. При помощи тестов нам удалось установить, что это вещества наркотического характера", - сообщил представитель силового ведомства.

https://ria.ru/20230727/sdelka-1886640256.html

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луганская народная республика