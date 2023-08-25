https://ria.ru/20230825/narkotiki-1892128502.html
Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков
Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков - РИА Новости, 25.08.2023
Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков
Бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков, нашли на бывших позициях украинских войск в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:33
2023-08-25T06:33
2023-08-25T06:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков, нашли на бывших позициях украинских войск в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Обнаружена бочка с химическими веществами непонятного состава. На данный момент мы пригласили специалистов для отбора проб, и по получении результатов мы уже сможем рассказать, что тут находится и для чего это готовилось", - сказал собеседник агентства. По словам одного из местных жителей, весной 2018 года украинские военные тщательно охраняли эту территорию, а специальные машины постоянно привозили сюда какие-то грузы. "По предварительным данным, бочка наполнена химическими веществами. При помощи тестов нам удалось установить, что это вещества наркотического характера", - сообщил представитель силового ведомства.
https://ria.ru/20230727/sdelka-1886640256.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Источник: на бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли следы производства наркотиков
На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли бочку с веществами для создания наркотиков
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков, нашли на бывших позициях украинских войск в ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обнаружена бочка с химическими веществами непонятного состава. На данный момент мы пригласили специалистов для отбора проб, и по получении результатов мы уже сможем рассказать, что тут находится и для чего это готовилось", - сказал собеседник агентства.
По словам одного из местных жителей, весной 2018 года украинские военные тщательно охраняли эту территорию, а специальные машины постоянно привозили сюда какие-то грузы.
"По предварительным данным, бочка наполнена химическими веществами. При помощи тестов нам удалось установить, что это вещества наркотического характера", - сообщил представитель силового ведомства.
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