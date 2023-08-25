https://ria.ru/20230825/moskva-1892915365.html
Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет
Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет - РИА Новости, 29.08.2023
Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет
Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет, в частности, прогнозируется рост экстремальных температур – как волн жары, так и волн холода, а РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-25T14:45
2023-08-25T14:45
2023-08-29T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
манеж
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет, в частности, прогнозируется рост экстремальных температур – как волн жары, так и волн холода, а также рост случаев сильных ливней, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Чтобы адаптироваться и исключить негативные последствия, мы четко должны понимать, к чему мы адаптируемся. Если мы последнее десятилетие в Москве наблюдаем, то у нас это рост температуры, количество непосредственно солнечных дней за 10 лет выросло на 3,5%, а зимой их становится меньше на 5,4%… Прогнозируется, что московский регион не выйдет за пределы текущей климатической зоны в ближайшие 30 лет", - сказал Кульбачевский в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Также он отметил, что среди прогнозных коридоров для погодных аномалий рост экстремальных температур – как волн жары (до 22 дней), так и волн холода, рост случаев резких перепадов температур (на 30% чаще переходы через ноль), рост случаев сильных ливней - 35-38 случаев в год к 2040 году, а также рост периодов безветрия, когда отсутствует перемешивание атмосферных масс и происходит накопление вредных загрязняющих веществ в воздухе. "В этих условиях наша самая главная задача - обеспечить безопасность людей, надежность инфраструктуры, подачи тепла, электроэнергии. Минимизировать возможный ущерб. Обеспечить жизнестойкость города к стихийным погодным аномалиям", - подчеркнул Кульбачевский. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.
https://ria.ru/20230823/moskva-1892049378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский, манеж
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Манеж
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет, в частности, прогнозируется рост экстремальных температур – как волн жары, так и волн холода, а также рост случаев сильных ливней, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Чтобы адаптироваться и исключить негативные последствия, мы четко должны понимать, к чему мы адаптируемся. Если мы последнее десятилетие в Москве наблюдаем, то у нас это рост температуры, количество непосредственно солнечных дней за 10 лет выросло на 3,5%, а зимой их становится меньше на 5,4%… Прогнозируется, что московский регион не выйдет за пределы текущей климатической зоны в ближайшие 30 лет", - сказал Кульбачевский в рамках деловой программы Московского урбанистического форума.
Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках
Также он отметил, что среди прогнозных коридоров для погодных аномалий рост экстремальных температур – как волн жары (до 22 дней), так и волн холода, рост случаев резких перепадов температур (на 30% чаще переходы через ноль), рост случаев сильных ливней - 35-38 случаев в год к 2040 году, а также рост периодов безветрия, когда отсутствует перемешивание атмосферных масс и происходит накопление вредных загрязняющих веществ в воздухе.
"В этих условиях наша самая главная задача - обеспечить безопасность людей, надежность инфраструктуры, подачи тепла, электроэнергии. Минимизировать возможный ущерб. Обеспечить жизнестойкость города к стихийным погодным аномалиям", - подчеркнул Кульбачевский.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж
и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.