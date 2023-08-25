https://ria.ru/20230825/moskva-1892914097.html

Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века

Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века - РИА Новости, 29.08.2023

Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века

Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза с конца XIX века, сегодня разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-25T15:16

2023-08-25T15:16

2023-08-29T15:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

погода

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза с конца XIX века, сегодня разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5 градуса, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Острова тепла" - это явление, когда температура в городе выше, чем за городом, разница может достигать 20 градусов. "Влияние волн аномальной жары усиливается эффектом "городского острова тепла" - разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5 градуса. С конца XIX века интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза", - сказал Кульбачевский в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Также он отметил, что задача сокращать повышенную температуру в застроенном центре города учитывается. В отделке фасадов новых жилых домов, которые возводятся в том числе и по программе реновации, используются современные строительные решения. Благодаря им теплопотери домов можно снизить до 30%. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.

https://ria.ru/20230823/moskva-1892052980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, погода