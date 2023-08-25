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Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века - РИА Новости, 29.08.2023
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15:16 25.08.2023 (обновлено: 15:04 29.08.2023)
https://ria.ru/20230825/moskva-1892914097.html
Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века
Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века - РИА Новости, 29.08.2023
Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века
Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза с конца XIX века, сегодня разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-25T15:16
2023-08-29T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
погода
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза с конца XIX века, сегодня разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5 градуса, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Острова тепла" - это явление, когда температура в городе выше, чем за городом, разница может достигать 20 градусов. "Влияние волн аномальной жары усиливается эффектом "городского острова тепла" - разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5 градуса. С конца XIX века интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза", - сказал Кульбачевский в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Также он отметил, что задача сокращать повышенную температуру в застроенном центре города учитывается. В отделке фасадов новых жилых домов, которые возводятся в том числе и по программе реновации, используются современные строительные решения. Благодаря им теплопотери домов можно снизить до 30%. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.
https://ria.ru/20230823/moskva-1892052980.html
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москва, антон кульбачевский, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Погода

Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась с конца XIX века

© РИА НовостиУлица Большие Каменщики в Москве
Улица Большие Каменщики в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости
Улица Большие Каменщики в Москве
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза с конца XIX века, сегодня разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5 градуса, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Острова тепла" - это явление, когда температура в городе выше, чем за городом, разница может достигать 20 градусов.
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"Влияние волн аномальной жары усиливается эффектом "городского острова тепла" - разница температур между Москвой и Подмосковьем может достигать 15,5 градуса. С конца XIX века интенсивность "острова тепла" в Москве увеличилась в 2 раза", - сказал Кульбачевский в рамках деловой программы Московского урбанистического форума.
Также он отметил, что задача сокращать повышенную температуру в застроенном центре города учитывается. В отделке фасадов новых жилых домов, которые возводятся в том числе и по программе реновации, используются современные строительные решения. Благодаря им теплопотери домов можно снизить до 30%.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийПогода
 
 
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