https://ria.ru/20230825/moskva-1892912618.html

Экспертная площадка "Климатические диалоги" пройдет в Москве 23-24 ноября

Экспертная площадка "Климатические диалоги" пройдет в Москве 23-24 ноября - РИА Новости, 29.08.2023

Экспертная площадка "Климатические диалоги" пройдет в Москве 23-24 ноября

Дискуссионная экспертная площадка "Климатические диалоги" пройдет в Москве 23-24 ноября, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-25T15:39

2023-08-25T15:39

2023-08-29T15:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

московский урбанистический форум

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дискуссионная экспертная площадка "Климатические диалоги" пройдет в Москве 23-24 ноября, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он напомнил, что с целью обсуждения актуальных вопросов экологии и климата, тиражирования опыта столицы в области разработки и применения климатических и экологических инициатив на национальный и международный уровень правительство Москвы с 2017 года ежегодно организует дискуссионную экспертную площадку "Климатические диалоги". "В этом году мероприятие состоится 23-24 ноября. Приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в предстоящей деловой дискуссии и поделиться экспертным мнением", - сказал Кульбачевский в рамках деловой программы Московского урбанистического форума. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.

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Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, московский урбанистический форум, городское хозяйство москвы