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В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих открыть вклад с кешбэком - РИА Новости, 25.08.2023
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10:52 25.08.2023 (обновлено: 12:04 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/moshenniki-1892156107.html
В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих открыть вклад с кешбэком
В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих открыть вклад с кешбэком - РИА Новости, 25.08.2023
В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих открыть вклад с кешбэком
Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян на фоне роста ставок по сберегательным продуктам, теперь обзванивают граждан под видом сотрудников портала... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:52
2023-08-25T12:04
экономика
технологии
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян на фоне роста ставок по сберегательным продуктам, теперь обзванивают граждан под видом сотрудников портала госуслуг и Центробанка и предлагают разместить деньги на "безопасном" счете с кешбэком, сообщила пресс-служба ВТБ. "Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником "Госуслуг" и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом "лично в Центробанке" и соединяет якобы с сотрудником регулятора", - говорится в сообщении. Далее лжесотрудники ЦБ обещают разместить средства на "безопасном" счете и даже предоставить кешбэк с накоплений. После клиента просят пройти проверку персональных данных, а затем - сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают, указали в банке. "Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. На самом деле ни "Госуслуги", ни Центробанк никогда не будут звонить гражданам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком, добавил он.
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891639571.html
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экономика, технологии, втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих открыть вклад с кешбэком

ВТБ: мошенники стали обзванивать россиян с предложением открыть вклад с кешбэком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян на фоне роста ставок по сберегательным продуктам, теперь обзванивают граждан под видом сотрудников портала госуслуг и Центробанка и предлагают разместить деньги на "безопасном" счете с кешбэком, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником "Госуслуг" и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом "лично в Центробанке" и соединяет якобы с сотрудником регулятора", - говорится в сообщении.
Далее лжесотрудники ЦБ обещают разместить средства на "безопасном" счете и даже предоставить кешбэк с накоплений. После клиента просят пройти проверку персональных данных, а затем - сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают, указали в банке.
"Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
На самом деле ни "Госуслуги", ни Центробанк никогда не будут звонить гражданам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком, добавил он.
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