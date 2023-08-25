https://ria.ru/20230825/moldaviya-1892237445.html

Захарова обвинила Кишинев в разрушении отношений с Москвой

Захарова обвинила Кишинев в разрушении отношений с Москвой - РИА Новости, 25.08.2023

Захарова обвинила Кишинев в разрушении отношений с Москвой

Сохранить прежний темп консульского отдела посольства России в Кишиневе будет сложно, но Москва приложит все усилия, чтобы граждане России и Молдавии продолжали РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:43

2023-08-25T15:43

2023-08-25T15:43

в мире

россия

молдавия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сохранить прежний темп консульского отдела посольства России в Кишиневе будет сложно, но Москва приложит все усилия, чтобы граждане России и Молдавии продолжали получать все необходимые консульские услуги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте ведомства. "Несмотря на радикальное сокращение по требованию молдавских властей численности сотрудников российских загранучреждений, консульский отдел посольства России в Кишиневе после вынужденного перерыва 17 августа возобновил свою деятельность. Очевидно, что сохранить прежнюю ритмичность его работы будет затруднительно. Тем не менее, несмотря на создаваемые нам трудности, приложим все усилия для того, чтобы продолжить оказание необходимых гражданам России и Молдавии консульских услуг", - говорится в комментарии на сайте ведомства.На этом фоне "весьма цинично" выглядят заявления президента Майи Санду и главы МИД страны Нику Попеску о "достаточности" оставшихся в стране российских дипломатов для поддержания качественной работы дипмиссии, указала Захарова. "Очевидно, что нынешние молдавские власти настолько вошли в раж, что уже не в состоянии прекратить нагнетание в обществе антироссийской истерии и не желают прислушиваться к чаяниям большинства своего населения, заинтересованного в поддержании добрососедских отношений с Россией", - подчеркнула она. "Таким образом, вина за нынешнее состояние российско-молдавских отношений в полной мере лежит на официальном Кишиневе, представители которого, увы, не отягощены чувством ответственности за будущее своего государства и поэтому так легко разрушают то, что созидалось во благо процветания наших народов не одно десятилетие", - резюмировала официальный представитель МИД. Ранее 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.

https://ria.ru/20230823/podpisi-1891754196.html

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)