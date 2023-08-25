https://ria.ru/20230825/moldaviya-1892231844.html

Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины

Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины - РИА Новости, 25.08.2023

Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины

Москва предостерегает Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Киева, что может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:21

2023-08-25T15:21

2023-08-25T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

молдавия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва предостерегает Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Киева, что может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на сайте ведомства."Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", - заявила Захарова.Она подчеркнула, что Запад, несмотря на нейтральный статус Молдавии, продолжает втягивать ее в украинский конфликт. Россия, добавила Захарова, фиксирует превращение Молдавии в "логистический придаток" Киева - сразу после начала СВО Кишинев начал поставки на Украину различных товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, медикаментов и продовольствия."Не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения", - также отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230825/sandu-1892116386.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, молдавия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова