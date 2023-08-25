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Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 25.08.2023 (обновлено: 15:33 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/moldaviya-1892231844.html
Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины
Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины - РИА Новости, 25.08.2023
Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины
Москва предостерегает Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Киева, что может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:21
2023-08-25T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
молдавия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва предостерегает Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Киева, что может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на сайте ведомства."Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", - заявила Захарова.Она подчеркнула, что Запад, несмотря на нейтральный статус Молдавии, продолжает втягивать ее в украинский конфликт. Россия, добавила Захарова, фиксирует превращение Молдавии в "логистический придаток" Киева - сразу после начала СВО Кишинев начал поставки на Украину различных товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, медикаментов и продовольствия."Не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения", - также отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230825/sandu-1892116386.html
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в мире, россия, украина, молдавия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Молдавия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Россия предостерегла Молдавию от усиления поддержки Украины

Захарова: усиление помощи Киеву превратит Кишинев в соучастника его преступлений

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва предостерегает Кишинев от более глубокого вовлечения в "поддержку" Киева, что может превратить Молдавию в соучастницу преступлений киевских властей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на сайте ведомства.
«
"Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Запад, несмотря на нейтральный статус Молдавии, продолжает втягивать ее в украинский конфликт. Россия, добавила Захарова, фиксирует превращение Молдавии в "логистический придаток" Киева - сразу после начала СВО Кишинев начал поставки на Украину различных товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, медикаментов и продовольствия.
"Не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения", - также отметила официальный представитель МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМолдавияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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