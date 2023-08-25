https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html

Минск не будет защищать Европу от волны мигрантов, заявил Лукашенко

Минск не будет защищать Европу от волны мигрантов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2023

Минск не будет защищать Европу от волны мигрантов, заявил Лукашенко

Белоруссия не собирается воевать за Европу против мигрантов, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:50

2023-08-25T16:50

2023-08-25T16:51

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белоруссия

европа

александр лукашенко

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евросоюз

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Белоруссия не собирается воевать за Европу против мигрантов, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. "Они (мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока – ред.) не в Беларусь пришли. А если уж говорить о мигрантах, ведь не мы же создали эту волну. Они же (Евросоюз – ред.) отказались с нами сотрудничать - центры эти строить, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю: что вы, безумцы? Вы ввели против меня санкции, и я вас буду защищать от мигрантов? Ну, так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Минск абсолютно не виноват в том, что эта "волна мигрантов пошла". "Она была бы меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, за большие деньги, когда не было этой войны. Сейчас осталось это окно (через Белоруссию – ред.). Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят", - добавил белорусский лидер. Лукашенко раскритиковал решение польских властей вынести на референдум вопрос о том, сносить или нет возведенный на границе с Белоруссией барьер. "И не вынесли "строить или не строить", а "будем сносить или нет". Слушайте, я считал, что там у власти умные люди. Ну такой вопрос вынести на референдум, ну это идиотизм полный! Они что, поляков за идиотов считают?" - возмутился президент Белоруссии.По словам Лукашенко, стена не задержала ни одного мигранта, решившего пройти в Польшу. "Если мигранты хотят туда пройти, они проходят. Они (польские службы – ред.) сюда выкидывают просто не только трупы, а иногда и живых людей сюда выбрасывают, стараются не пустить", - заявил белорусский лидер.В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230823/napadenie-1891775814.html

https://ria.ru/20230825/granitsy-1892248494.html

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в мире, белоруссия, европа, александр лукашенко, минск, евросоюз