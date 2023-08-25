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Вологодские специалисты отремонтировали и оснастили МФЦ в ЛНР
Вологодские специалисты отремонтировали и оснастили МФЦ в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2023
Вологодские специалисты отремонтировали и оснастили МФЦ в ЛНР
Вологодские специалисты отремонтировали и оснастили новый МФЦ в подшефном городе Алчевск Луганской Народной Республики, который откроется для посетителей на... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:12
2023-08-25T15:12
2023-08-25T15:12
вологодская область
алчевск
луганская народная республика
олег кувшинников
мфц (многофункциональный центр)
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ВОЛОГДА, 25 авг - РИА Новости. Вологодские специалисты отремонтировали и оснастили новый МФЦ в подшефном городе Алчевск Луганской Народной Республики, который откроется для посетителей на следующей неделе, сообщила пресс-служба правительства области. "Вологодская область выполнила свои обязательства в рамках обширной работы по созданию опорной сети многофункциональных центров на новых территориях России", - говорится в сообщении. Алчевский многофункциональный центр откроется до конца августа в новом здании, где для работы с посетителями будут доступны 18 окон оказания услуг и оборудован сектор пользовательского сопровождения на четыре рабочих места с зоной доступа к порталу "Госуслуг". Посетители смогут самостоятельно подать запрос на предоставление услуг в электронной форме и при необходимости воспользоваться консультационной и организационно-технической поддержкой, пояснили в пресс-службе. Средства на капитальный ремонт здания бывшего банка площадью 550 квадратных метров и оснащение МФЦ необходимой техникой и мебелью выделила Вологодская область из своего бюджета. "Большим вызовом для нас было переоборудовать такое просторное помещение в Алчевске по стандартам, утвержденным Минэкономразвития РФ. На сегодняшний день по своим техническим характеристикам новый МФЦ стал лучшим в Луганской Народной Республике", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, который в эти дни находится с рабочим визитом в Алчевске. По данным пресс-службы, в новом МФЦ для жителей Алчевска будет доступна 41 госуслуга.
https://ria.ru/20230804/volontery-1888243154.html
алчевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алчевск, луганская народная республика, олег кувшинников, мфц (многофункциональный центр)
Вологодская область, Алчевск, Луганская Народная Республика, Олег Кувшинников, МФЦ (многофункциональный центр)
ВОЛОГДА, 25 авг - РИА Новости. Вологодские специалисты отремонтировали и оснастили новый МФЦ в подшефном городе Алчевск Луганской Народной Республики, который откроется для посетителей на следующей неделе, сообщила пресс-служба правительства области.
"Вологодская область выполнила свои обязательства в рамках обширной работы по созданию опорной сети многофункциональных центров на новых территориях России", - говорится в сообщении.
Алчевский многофункциональный центр откроется до конца августа в новом здании, где для работы с посетителями будут доступны 18 окон оказания услуг и оборудован сектор пользовательского сопровождения на четыре рабочих места с зоной доступа к порталу "Госуслуг". Посетители смогут самостоятельно подать запрос на предоставление услуг в электронной форме и при необходимости воспользоваться консультационной и организационно-технической поддержкой, пояснили в пресс-службе.
Средства на капитальный ремонт здания бывшего банка площадью 550 квадратных метров и оснащение МФЦ необходимой техникой и мебелью выделила Вологодская область
из своего бюджета.
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"Большим вызовом для нас было переоборудовать такое просторное помещение в Алчевске по стандартам, утвержденным Минэкономразвития РФ
. На сегодняшний день по своим техническим характеристикам новый МФЦ стал лучшим в Луганской Народной Республике", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
, который в эти дни находится с рабочим визитом в Алчевске.
По данным пресс-службы, в новом МФЦ для жителей Алчевска будет доступна 41 госуслуга.