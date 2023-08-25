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Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе

Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе - РИА Новости, 25.08.2023

Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе

Восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы, восстановление аэропорта в Донецке зависит от оперативной обстановки, сообщил вице-премьер РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:25

2023-08-25T12:25

2023-08-25T12:49

общество

мелитополь

мариуполь

донецк

марат хуснуллин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы, восстановление аэропорта в Донецке зависит от оперативной обстановки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас пока в планах стоит восстановление аэропорта в Мариуполе, стоит где-то 2026-2027 год. Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога - 150 километров, но в планах у нас стоит", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.Он отметил, что также нужно будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе."И, в зависимости от оперативной обстановки, это аэропорт Донецка", - добавил Хухснуллин.

https://ria.ru/20230817/aeroport-1890684269.html

мелитополь

мариуполь

донецк

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Ольга Фомченкова

общество, мелитополь, мариуполь, донецк, марат хуснуллин