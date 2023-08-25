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Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе - РИА Новости, 25.08.2023
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12:25 25.08.2023 (обновлено: 12:49 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/melitopol-1892178152.html
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе - РИА Новости, 25.08.2023
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе
Восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы, восстановление аэропорта в Донецке зависит от оперативной обстановки, сообщил вице-премьер РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:25
2023-08-25T12:49
общество
мелитополь
мариуполь
донецк
марат хуснуллин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы, восстановление аэропорта в Донецке зависит от оперативной обстановки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас пока в планах стоит восстановление аэропорта в Мариуполе, стоит где-то 2026-2027 год. Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога - 150 километров, но в планах у нас стоит", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.Он отметил, что также нужно будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе."И, в зависимости от оперативной обстановки, это аэропорт Донецка", - добавил Хухснуллин.
https://ria.ru/20230817/aeroport-1890684269.html
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общество, мелитополь, мариуполь, донецк, марат хуснуллин
Общество, Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению аэропорта в Мариуполе

Хуснуллин: восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРазминирование мариупольского аэропорта
Разминирование мариупольского аэропорта - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Разминирование мариупольского аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Восстановление аэропорта в Мариуполе запланировано на 2026-2027 годы, восстановление аэропорта в Донецке зависит от оперативной обстановки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«
"У нас пока в планах стоит восстановление аэропорта в Мариуполе, стоит где-то 2026-2027 год. Это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога - 150 километров, но в планах у нас стоит", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
Он отметил, что также нужно будет восстанавливать аэропорт в Мелитополе.
"И, в зависимости от оперативной обстановки, это аэропорт Донецка", - добавил Хухснуллин.
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ОбществоМелитопольМариупольДонецкМарат Хуснуллин
 
 
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