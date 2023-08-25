https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html

Маск одной фразой ответил на возвращение Трампа в Twitter

Маск одной фразой ответил на возвращение Трампа в Twitter - РИА Новости, 25.08.2023

Маск одной фразой ответил на возвращение Трампа в Twitter

Владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск отреагировал на первый с 2021 года твит бывшего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:18

2023-08-25T06:18

2023-08-25T06:49

в мире

дональд трамп

сша

илон маск

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск отреагировал на первый с 2021 года твит бывшего президента США Дональда Трампа.Ранее Трамп опубликовал пост в социальной сети, выложив свой тюремный снимок (магшот) и подписав его: "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт."Следующий уровень", — написал Маск.Накануне бывший президент США прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трампа сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892125989.html

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в мире, дональд трамп, сша, илон маск