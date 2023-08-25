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На Украине начали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России
На Украине начали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России - РИА Новости, 25.08.2023
На Украине начали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России
Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила выпуск макетов военной техники для ВСУ, призванных отвлекать и вводить в заблуждение... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:50
2023-08-25T18:50
2023-08-25T18:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила выпуск макетов военной техники для ВСУ, призванных отвлекать и вводить в заблуждение российские войска на поле боя, сообщает в пятницу пресс-служба компании. "Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят (российские войска - ред.) в заблуждение... "Метинвест" ... передал ВСУ уже более 250 таких макетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. По словам операционного директора группы "Метивест" Александра Мироненко, компания получила запрос от ВСУ на изготовление таких макетов в 2022 году. Отмечается, что эскизные проекты в точности воспроизводят все тонкости оборудования и с виду они не отличаются от подлинной техники.
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
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На Украине начали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России
На Украине начали выпускать макеты военной техники ВСУ для отвлечения ВС России