https://ria.ru/20230825/luna-1892230211.html

Борисов высказался о следующих миссиях на Луну

Борисов высказался о следующих миссиях на Луну - РИА Новости, 25.08.2023

Борисов высказался о следующих миссиях на Луну

Российскую лунную программу надо скорректировать так, чтобы не полученный из-за аварии "Луны-25" функционал был реализован в ходе дальнейших миссий, сообщил в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:13

2023-08-25T15:13

2023-08-25T15:13

наука

луна

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российскую лунную программу надо скорректировать так, чтобы не полученный из-за аварии "Луны-25" функционал был реализован в ходе дальнейших миссий, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Если у нас нештатное завершение первой миссии, надо так провести коррекцию всей программы, чтобы тот неполученный функционал на этой миссии был реализован в процессе всей лунной программы запланированной", - сказал Борисов. Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. "Роскосмос" в пятницу сообщил, что в качестве одного из вариантов продолжения российской лунной программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс в 2025-2026 годах.

https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html

луна

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луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос