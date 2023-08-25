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Борисов высказался о следующих миссиях на Луну - РИА Новости, 25.08.2023
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Наука
 
15:13 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/luna-1892230211.html
Борисов высказался о следующих миссиях на Луну
Борисов высказался о следующих миссиях на Луну - РИА Новости, 25.08.2023
Борисов высказался о следующих миссиях на Луну
Российскую лунную программу надо скорректировать так, чтобы не полученный из-за аварии "Луны-25" функционал был реализован в ходе дальнейших миссий, сообщил в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:13
2023-08-25T15:13
наука
луна
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российскую лунную программу надо скорректировать так, чтобы не полученный из-за аварии "Луны-25" функционал был реализован в ходе дальнейших миссий, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Если у нас нештатное завершение первой миссии, надо так провести коррекцию всей программы, чтобы тот неполученный функционал на этой миссии был реализован в процессе всей лунной программы запланированной", - сказал Борисов. Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. "Роскосмос" в пятницу сообщил, что в качестве одного из вариантов продолжения российской лунной программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс в 2025-2026 годах.
https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html
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луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов высказался о следующих миссиях на Луну

Борисов: на следующие миссии возложат не выполненные "Луной-25" задачи

© Фото : Роскосмос/ИКИ РАНПервый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
Первый снимок лунной поверхности станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАН
Первый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российскую лунную программу надо скорректировать так, чтобы не полученный из-за аварии "Луны-25" функционал был реализован в ходе дальнейших миссий, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Если у нас нештатное завершение первой миссии, надо так провести коррекцию всей программы, чтобы тот неполученный функционал на этой миссии был реализован в процессе всей лунной программы запланированной", - сказал Борисов.
Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. "Роскосмос" в пятницу сообщил, что в качестве одного из вариантов продолжения российской лунной программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс в 2025-2026 годах.
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НаукаЛунаЮрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
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