https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2023
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в 2023 году узнал о подготовке покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и передал информацию в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:13
2023-08-25T17:13
2023-08-25T18:10
россия
белоруссия
москва
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в 2023 году узнал о подготовке покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и передал информацию в Кремль, об этом политик заявил в интервью журналистам."Последний раз, когда мы летали в Эмираты (в январе-феврале. — Прим. ред.), ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина", — приводит Sputnik Беларусь слова главы государства.По его словам, в течение двух часов он передал шифрограмму послу России в ОАЭ, чтобы тот проинформировал Владимира Путина и главу ФСБ Александра Бортникова. Через некоторое время Лукашенко уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация, и предприниматель подтвердил, что Путин предупредил его о готовящихся действиях.Белорусский президент сказал, что не знает, "кто это сделал", и добавил: он не верит, что самолет мог быть сбить ракетой. "Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", — добавил Лукашенко.Он заметил, что ответственность за катастрофу сейчас многие пытаются "повесить" на президента России. Но, по словам главы белорусского государства, российский лидер здесь ни при чем.
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россия, белоруссия, москва, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Белоруссия, Москва, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко
Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении