https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html

Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко

Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2023

Пригожин знал о готовящемся покушении, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в 2023 году узнал о подготовке покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и передал информацию в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:13

2023-08-25T17:13

2023-08-25T18:10

россия

белоруссия

москва

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в 2023 году узнал о подготовке покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и передал информацию в Кремль, об этом политик заявил в интервью журналистам."Последний раз, когда мы летали в Эмираты (в январе-феврале. — Прим. ред.), ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина", — приводит Sputnik Беларусь слова главы государства.По его словам, в течение двух часов он передал шифрограмму послу России в ОАЭ, чтобы тот проинформировал Владимира Путина и главу ФСБ Александра Бортникова. Через некоторое время Лукашенко уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация, и предприниматель подтвердил, что Путин предупредил его о готовящихся действиях.Белорусский президент сказал, что не знает, "кто это сделал", и добавил: он не верит, что самолет мог быть сбить ракетой. "Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду конкретному расчету. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", — добавил Лукашенко.Он заметил, что ответственность за катастрофу сейчас многие пытаются "повесить" на президента России. Но, по словам главы белорусского государства, российский лидер здесь ни при чем.

https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892248083.html

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россия, белоруссия, москва, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)