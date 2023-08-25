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Лукашенко заявил, что саммит БРИКС поможет закончить с гегемонией Запада - РИА Новости, 25.08.2023
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17:08 25.08.2023 (обновлено: 17:11 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892264970.html
Лукашенко заявил, что саммит БРИКС поможет закончить с гегемонией Запада
Лукашенко заявил, что саммит БРИКС поможет закончить с гегемонией Запада - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко заявил, что саммит БРИКС поможет закончить с гегемонией Запада
Западная гегемония пока не заканчивается, но итоги саммита БРИКС - сильный шаг в данном направлении, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:08
2023-08-25T17:11
в мире
белоруссия
сша
йоханнесбург
сергей алейник
александр лукашенко
брикс
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Западная гегемония пока не заканчивается, но итоги саммита БРИКС - сильный шаг в данном направлении, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это (саммит БРИКС – ред.) сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись. Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру", - цитирует белорусского президента Sputnik Беларусь. Лукашенко допустил, что в БРИКС смогут договориться о введении своей расчетной единицы, а в перспективе и валюты. Коллективный Запад и прежде всего США чрезвычайно боятся этого. "Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта. И гегемония закончится. На дурницу, как в Беларуси говорят, жить уже не получится. Придется на эти доллары не просто работать, печатать их круглые сутки, а их надо будет зарабатывать, как это делаем мы и весь мир", - сказал белорусский лидер. "Поэтому в этом направлении шаги сделаны. Я человек радикальный в этом плане, всегда говорю, что шаги должны быть более решительные. Но в то же время начинаю думать - в силу разных мнений, подходов может и не получится сделать более радикальные шаги", - добавил Лукашенко. Белоруссию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге по поручению главы государства представлял министр иностранных дел Сергей Алейник, который провел серию встреч с руководителями делегаций из других стран, участвовавших в мероприятии. В ходе саммита Минск подтвердил свою заявку на вступление в БРИКС.
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в мире, белоруссия, сша, йоханнесбург, сергей алейник, александр лукашенко, брикс
В мире, Белоруссия, США, Йоханнесбург, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, БРИКС
Лукашенко заявил, что саммит БРИКС поможет закончить с гегемонией Запада

Лукашенко: гегемония Запада не закончилась, но итоги саммита БРИКС этому помогут

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Западная гегемония пока не заканчивается, но итоги саммита БРИКС - сильный шаг в данном направлении, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это (саммит БРИКС – ред.) сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись. Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру", - цитирует белорусского президента Sputnik Беларусь.
Лукашенко допустил, что в БРИКС смогут договориться о введении своей расчетной единицы, а в перспективе и валюты. Коллективный Запад и прежде всего США чрезвычайно боятся этого. "Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта. И гегемония закончится. На дурницу, как в Беларуси говорят, жить уже не получится. Придется на эти доллары не просто работать, печатать их круглые сутки, а их надо будет зарабатывать, как это делаем мы и весь мир", - сказал белорусский лидер.
"Поэтому в этом направлении шаги сделаны. Я человек радикальный в этом плане, всегда говорю, что шаги должны быть более решительные. Но в то же время начинаю думать - в силу разных мнений, подходов может и не получится сделать более радикальные шаги", - добавил Лукашенко.
Белоруссию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге по поручению главы государства представлял министр иностранных дел Сергей Алейник, который провел серию встреч с руководителями делегаций из других стран, участвовавших в мероприятии. В ходе саммита Минск подтвердил свою заявку на вступление в БРИКС.
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В миреБелоруссияСШАЙоханнесбургСергей АлейникАлександр ЛукашенкоБРИКС
 
 
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