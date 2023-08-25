https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html

Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии

Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии - РИА Новости, 25.08.2023

Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии

Бойцы "группы Вагнера" не покидают Белоруссию, они продолжат жить и работать в стране, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:31

2023-08-25T16:31

2023-08-25T17:31

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" не покидают Белоруссию, они продолжат жить и работать в стране, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным (основатель частной военной компании — Прим. ред.) выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", — приводит слова политика Sputnik Беларусь.По его словам, на территории республики "остается ядро" — в течение нескольких дней в расположении будут находиться до десяти тысяч человек. При этом, как заметил Лукашенко, нет необходимости держать в Белоруссии всех бойцов. "Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", — сказал он.Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области.В августе в Белоруссии зарегистрирована компания "Группа "Вагнер", ее деятельность обозначена как образовательные услуги. Замглавы администрации президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, продолжится ли ее государственное финансирование, переадресовав его Минску.

https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892248083.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко