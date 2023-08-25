https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html
Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии
Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии - РИА Новости, 25.08.2023
Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии
Бойцы "группы Вагнера" не покидают Белоруссию, они продолжат жить и работать в стране, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:31
2023-08-25T16:31
2023-08-25T17:31
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" не покидают Белоруссию, они продолжат жить и работать в стране, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным (основатель частной военной компании — Прим. ред.) выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", — приводит слова политика Sputnik Беларусь.По его словам, на территории республики "остается ядро" — в течение нескольких дней в расположении будут находиться до десяти тысяч человек. При этом, как заметил Лукашенко, нет необходимости держать в Белоруссии всех бойцов. "Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", — сказал он.Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области.В августе в Белоруссии зарегистрирована компания "Группа "Вагнер", ее деятельность обозначена как образовательные услуги. Замглавы администрации президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, продолжится ли ее государственное финансирование, переадресовав его Минску.
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892248083.html
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892242201.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии
Лукашенко: ядро группы "Вагнера" останется в Белоруссии
МИНСК, 25 авг — РИА Новости.
Бойцы "группы Вагнера" не покидают Белоруссию, они продолжат жить и работать в стране, заявил
журналистам президент республики Александр Лукашенко.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным (основатель частной военной компании — Прим. ред.) выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", — приводит слова политика Sputnik Беларусь.
Лукашенко ответил на вопрос о виновных в катастрофе самолета Пригожина
По его словам, на территории республики "остается ядро" — в течение нескольких дней в расположении будут находиться до десяти тысяч человек. При этом, как заметил Лукашенко, нет необходимости держать в Белоруссии всех бойцов.
"Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", — сказал он.
Ранее в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. В МЧС сообщили, что все находившиеся на борту погибли. По данным Росавиации, среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области.
В августе в Белоруссии зарегистрирована компания "Группа "Вагнер", ее деятельность обозначена как образовательные услуги. Замглавы администрации президента России Дмитрий Песков
не ответил на вопрос, продолжится ли ее государственное финансирование, переадресовав его Минску
.
Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко