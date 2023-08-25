https://ria.ru/20230825/lodki-1892222151.html

Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок

Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок - РИА Новости, 25.08.2023

Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок

Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:48

2023-08-25T14:48

2023-08-25T14:48

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Мне неоднократно поступали сообщения от наших военнослужащих в зоне СВО, от министерства обороны об острой потребности в маломерных судах для выполнения боевых задач. Они жизненно необходимы сегодня на фронте", - написал он в Telegram-канале. По его словам, благодаря астраханским рыбакам на сегодняшний день первая партия новых лодок и моторов уже готова. "Передаем министерству обороны на следующей неделе", - уточнил он, добавив, что параллельно готовится уже следующая партия. По данным производителей, длина маломерного суда - семь метров. Лодки устойчивы, вместительны, плавно идут по волне, покрыты влагостойкой краской. Одно плавсредство производят за 4-5 дней.

https://ria.ru/20230817/astrakhan-1890547683.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин