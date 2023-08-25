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Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок - РИА Новости, 25.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
14:48 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/lodki-1892222151.html
Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок
Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок - РИА Новости, 25.08.2023
Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок
Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:48
2023-08-25T14:48
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Мне неоднократно поступали сообщения от наших военнослужащих в зоне СВО, от министерства обороны об острой потребности в маломерных судах для выполнения боевых задач. Они жизненно необходимы сегодня на фронте", - написал он в Telegram-канале. По его словам, благодаря астраханским рыбакам на сегодняшний день первая партия новых лодок и моторов уже готова. "Передаем министерству обороны на следующей неделе", - уточнил он, добавив, что параллельно готовится уже следующая партия. По данным производителей, длина маломерного суда - семь метров. Лодки устойчивы, вместительны, плавно идут по волне, покрыты влагостойкой краской. Одно плавсредство производят за 4-5 дней.
https://ria.ru/20230817/astrakhan-1890547683.html
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин

Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Мне неоднократно поступали сообщения от наших военнослужащих в зоне СВО, от министерства обороны об острой потребности в маломерных судах для выполнения боевых задач. Они жизненно необходимы сегодня на фронте", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, благодаря астраханским рыбакам на сегодняшний день первая партия новых лодок и моторов уже готова. "Передаем министерству обороны на следующей неделе", - уточнил он, добавив, что параллельно готовится уже следующая партия.
По данным производителей, длина маломерного суда - семь метров. Лодки устойчивы, вместительны, плавно идут по волне, покрыты влагостойкой краской. Одно плавсредство производят за 4-5 дней.
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Астраханская областьАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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