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Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок
Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок - РИА Новости, 25.08.2023
Астраханская область отправит в зону СВО первую партию новых лодок
Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:48
2023-08-25T14:48
2023-08-25T14:48
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Мне неоднократно поступали сообщения от наших военнослужащих в зоне СВО, от министерства обороны об острой потребности в маломерных судах для выполнения боевых задач. Они жизненно необходимы сегодня на фронте", - написал он в Telegram-канале. По его словам, благодаря астраханским рыбакам на сегодняшний день первая партия новых лодок и моторов уже готова. "Передаем министерству обороны на следующей неделе", - уточнил он, добавив, что параллельно готовится уже следующая партия. По данным производителей, длина маломерного суда - семь метров. Лодки устойчивы, вместительны, плавно идут по волне, покрыты влагостойкой краской. Одно плавсредство производят за 4-5 дней.
https://ria.ru/20230817/astrakhan-1890547683.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости.
Первую партию новых лодок, изготовленных в Астраханской области, направят в зону специальной военной операции, сообщил
губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Мне неоднократно поступали сообщения от наших военнослужащих в зоне СВО, от министерства обороны об острой потребности в маломерных судах для выполнения боевых задач. Они жизненно необходимы сегодня на фронте", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, благодаря астраханским рыбакам на сегодняшний день первая партия новых лодок и моторов уже готова. "Передаем министерству обороны на следующей неделе", - уточнил он, добавив, что параллельно готовится уже следующая партия.
По данным производителей, длина маломерного суда - семь метров. Лодки устойчивы, вместительны, плавно идут по волне, покрыты влагостойкой краской. Одно плавсредство производят за 4-5 дней.
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