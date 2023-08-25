https://ria.ru/20230825/kurs-1892253780.html

Официальный курс доллара на выходные составил 94,71 рубля

Официальный курс доллара на выходные составил 94,71 рубля - РИА Новости, 25.08.2023

Официальный курс доллара на выходные составил 94,71 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,10 копейки, до 94,7117 рубля, курс юаня увеличился на 3,13 копейки, РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:38

2023-08-25T16:38

2023-08-25T16:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 31,10 копейки, до 94,7117 рубля, курс юаня увеличился на 3,13 копейки, до 12,9720 рубля, курс евро снизился на 21,33 копейки, до 102,2586 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа