В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе
Власти Крыма назвали угрозы Киева начать в регионе наземную операцию вбросом
Вид на Черноморское побережье Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы представителей киевской власти начать наземную операцию в Крыму.
Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что "освобождение крымчан не за горами" и пообещал начать наземную операцию в Крыму.
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"Подобные заявления - информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь, жаль только простых солдат, которых режим Зеленского гонит на верную смерть в своем безудержном желании подороже продать их жизни и угодить западным кураторам", - сказал Шонус агентству.
По его словам, крымчанам не стоит серьезно относиться к заявлениям "военных преступников, засевших у власти в Киеве".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".