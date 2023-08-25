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В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе - РИА Новости, 25.08.2023
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16:56 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/krym-1892260298.html
В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе
В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе - РИА Новости, 25.08.2023
В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:56
2023-08-25T16:56
безопасность
россия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы представителей киевской власти начать наземную операцию в Крыму. Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что "освобождение крымчан не за горами" и пообещал начать наземную операцию в Крыму. "Подобные заявления - информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь, жаль только простых солдат, которых режим Зеленского гонит на верную смерть в своем безудержном желании подороже продать их жизни и угодить западным кураторам", - сказал Шонус агентству. По его словам, крымчанам не стоит серьезно относиться к заявлениям "военных преступников, засевших у власти в Киеве". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
россия
украина
республика крым
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безопасность, россия, украина, республика крым
Безопасность, Россия, Украина, Республика Крым
В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе

Власти Крыма назвали угрозы Киева начать в регионе наземную операцию вбросом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье Крыма
Вид на Черноморское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы представителей киевской власти начать наземную операцию в Крыму.
Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что "освобождение крымчан не за горами" и пообещал начать наземную операцию в Крыму.
Ракета JASSM - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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22 августа, 03:40
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"Подобные заявления - информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь, жаль только простых солдат, которых режим Зеленского гонит на верную смерть в своем безудержном желании подороже продать их жизни и угодить западным кураторам", - сказал Шонус агентству.
По его словам, крымчанам не стоит серьезно относиться к заявлениям "военных преступников, засевших у власти в Киеве".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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БезопасностьРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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