https://ria.ru/20230825/krym-1892260298.html

В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе

В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе - РИА Новости, 25.08.2023

В Крыму прокомментировали угрозы Киева начать наземную операцию в регионе

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:56

2023-08-25T16:56

2023-08-25T16:56

безопасность

россия

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы представителей киевской власти начать наземную операцию в Крыму. Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что "освобождение крымчан не за горами" и пообещал начать наземную операцию в Крыму. "Подобные заявления - информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь, жаль только простых солдат, которых режим Зеленского гонит на верную смерть в своем безудержном желании подороже продать их жизни и угодить западным кураторам", - сказал Шонус агентству. По его словам, крымчанам не стоит серьезно относиться к заявлениям "военных преступников, засевших у власти в Киеве". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, республика крым