https://ria.ru/20230825/krym-1892250452.html

В Крыму опровергли данные об эвакуации населения

В Крыму опровергли данные об эвакуации населения - РИА Новости, 25.08.2023

В Крыму опровергли данные об эвакуации населения

Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:32

2023-08-25T16:32

2023-08-25T16:32

олег крючков

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Эвакуация в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые", - сказал он. По его словам, за рассылкой стоит Центр информационно-психологических операций - подразделение украинских сил спецопераций. Его задача – посеять панику среди населения. Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://realty.ria.ru/20230825/vosstanovlenie-1892172982.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

олег крючков, республика крым, безопасность