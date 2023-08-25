https://ria.ru/20230825/krym-1892250452.html
В Крыму опровергли данные об эвакуации населения
В Крыму опровергли данные об эвакуации населения - РИА Новости, 25.08.2023
В Крыму опровергли данные об эвакуации населения
Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:32
2023-08-25T16:32
2023-08-25T16:32
олег крючков
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Эвакуация в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые", - сказал он. По его словам, за рассылкой стоит Центр информационно-психологических операций - подразделение украинских сил спецопераций. Его задача – посеять панику среди населения. Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
https://realty.ria.ru/20230825/vosstanovlenie-1892172982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег крючков, республика крым, безопасность
Олег Крючков, Республика Крым, Безопасность
В Крыму опровергли данные об эвакуации населения
Советник главы Крыма опроверг сообщения об эвакуации населения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Эвакуация в Крыму не проводится, рассылаемые крымчанам и туристам сообщения - фейковые", - сказал он.
По его словам, за рассылкой стоит Центр информационно-психологических операций - подразделение украинских сил спецопераций. Его задача – посеять панику среди населения.
Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Восстановление Крымского моста идет по графику