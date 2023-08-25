Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме
Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме и бывших границах страны
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на набережной в Севастополе
Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины.
Верховная рада Украины ранее приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая "деоккупацию" Крыма, является ключевым условием завершения конфликта и "установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".
"Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией", - сказал РИА Новости Сель.
По его словам, киевские власти продолжают своей политикой демонстрировать неуважение к выбору крымчан, сделанному на референдуме более девяти лет назад.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".