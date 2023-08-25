https://ria.ru/20230825/krym-1892128948.html

Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме - РИА Новости, 25.08.2023

Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал Владимиру Зеленскому забыть о... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:52

2023-08-25T06:52

2023-08-25T07:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины.Верховная рада Украины ранее приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая "деоккупацию" Крыма, является ключевым условием завершения конфликта и "установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира". "Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией", - сказал РИА Новости Сель.По его словам, киевские власти продолжают своей политикой демонстрировать неуважение к выбору крымчан, сделанному на референдуме более девяти лет назад. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html

https://ria.ru/20230823/posrednichestvo-1891795513.html

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украина, россия, турция, владимир зеленский, унвер сель, владимир путин, верховная рада украины, оон