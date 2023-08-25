https://ria.ru/20230825/krasnopol-1892149769.html
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 25.08.2023
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"
Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:17
2023-08-25T10:17
2023-08-25T10:17
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь". Эти боеприпасы наводятся на цель по лазерному пятну, которое создаётся благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Обычно украинская техника и объекты подсвечиваются для "Краснополей" с БПЛА. Наводясь на цель, снаряд корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей, как управляемая ракета. На видео МО РФ, снятом с разведывательного беспилотника, показана активность украинских войск на перекрёстке дорог. Затем в кадр влетает по настильной траектории "Краснополь", его полет отчётливо видно. При этом заметно, что снаряд летит не по прямой, а полого доворачивает в сторону цели. Затем следует взрыв в лесопосадке, где находилась позиция украинского минометного расчёта. Как отметили в Минобороны РФ, "по выявленной позиции украинских минометчиков был наведён высокоточный боеприпас, в результате удара расчёт уничтожен". "Краснополь" разработан в холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет поражать ему малогабаритные цели, в том числе находящиеся в движении.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"
МО РФ показало уникальные кадры управляемого полета в цель снаряда "Краснополь"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь".
Эти боеприпасы наводятся на цель по лазерному пятну, которое создаётся благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Обычно украинская техника и объекты подсвечиваются для "Краснополей" с БПЛА. Наводясь на цель, снаряд корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей, как управляемая ракета.
На видео МО РФ, снятом с разведывательного беспилотника, показана активность украинских войск на перекрёстке дорог. Затем в кадр влетает по настильной траектории "Краснополь", его полет отчётливо видно. При этом заметно, что снаряд летит не по прямой, а полого доворачивает в сторону цели. Затем следует взрыв в лесопосадке, где находилась позиция украинского минометного расчёта.
Как отметили в Минобороны РФ, "по выявленной позиции украинских минометчиков был наведён высокоточный боеприпас, в результате удара расчёт уничтожен".
"Краснополь" разработан в холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет поражать ему малогабаритные цели, в том числе находящиеся в движении.
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