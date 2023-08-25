https://ria.ru/20230825/krasnopol-1892149769.html

Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"

Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 25.08.2023

Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"

Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь". РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:17

2023-08-25T10:17

2023-08-25T10:17

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь". Эти боеприпасы наводятся на цель по лазерному пятну, которое создаётся благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Обычно украинская техника и объекты подсвечиваются для "Краснополей" с БПЛА. Наводясь на цель, снаряд корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей, как управляемая ракета. На видео МО РФ, снятом с разведывательного беспилотника, показана активность украинских войск на перекрёстке дорог. Затем в кадр влетает по настильной траектории "Краснополь", его полет отчётливо видно. При этом заметно, что снаряд летит не по прямой, а полого доворачивает в сторону цели. Затем следует взрыв в лесопосадке, где находилась позиция украинского минометного расчёта. Как отметили в Минобороны РФ, "по выявленной позиции украинских минометчиков был наведён высокоточный боеприпас, в результате удара расчёт уничтожен". "Краснополь" разработан в холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет поражать ему малогабаритные цели, в том числе находящиеся в движении.

https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф