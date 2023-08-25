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Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/krasnopol-1892149769.html
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 25.08.2023
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"
Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь". РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:17
2023-08-25T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь". Эти боеприпасы наводятся на цель по лазерному пятну, которое создаётся благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Обычно украинская техника и объекты подсвечиваются для "Краснополей" с БПЛА. Наводясь на цель, снаряд корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей, как управляемая ракета. На видео МО РФ, снятом с разведывательного беспилотника, показана активность украинских войск на перекрёстке дорог. Затем в кадр влетает по настильной траектории "Краснополь", его полет отчётливо видно. При этом заметно, что снаряд летит не по прямой, а полого доворачивает в сторону цели. Затем следует взрыв в лесопосадке, где находилась позиция украинского минометного расчёта. Как отметили в Минобороны РФ, "по выявленной позиции украинских минометчиков был наведён высокоточный боеприпас, в результате удара расчёт уничтожен". "Краснополь" разработан в холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет поражать ему малогабаритные цели, в том числе находящиеся в движении.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"

МО РФ показало уникальные кадры управляемого полета в цель снаряда "Краснополь"

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь".
Эти боеприпасы наводятся на цель по лазерному пятну, которое создаётся благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Обычно украинская техника и объекты подсвечиваются для "Краснополей" с БПЛА. Наводясь на цель, снаряд корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей, как управляемая ракета.
На видео МО РФ, снятом с разведывательного беспилотника, показана активность украинских войск на перекрёстке дорог. Затем в кадр влетает по настильной траектории "Краснополь", его полет отчётливо видно. При этом заметно, что снаряд летит не по прямой, а полого доворачивает в сторону цели. Затем следует взрыв в лесопосадке, где находилась позиция украинского минометного расчёта.
Как отметили в Минобороны РФ, "по выявленной позиции украинских минометчиков был наведён высокоточный боеприпас, в результате удара расчёт уничтожен".
"Краснополь" разработан в холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет поражать ему малогабаритные цели, в том числе находящиеся в движении.
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