https://ria.ru/20230825/koronavirus-1892181189.html

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 25.08.2023

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:32

2023-08-25T12:32

2023-08-25T13:17

воз

тихий океан

южная корея

юго-восточная азия

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ЖЕНЕВА, 25 авг – РИА Новости. В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ."За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано в документе.По данным организации, на региональном уровне число новых зарегистрированных случаев в течение 28-дневного периода увеличилось в трех из пяти регионов ВОЗ: Европейском регионе (плюс 11%), регионе Западной части Тихого океана (плюс 88%) и регионе Восточного Средиземноморья (плюс 112%); в то время как число случаев снизились в двух регионах ВОЗ: Африканском регионе (минус 84%) и регионе Юго-Восточной Азии (минус 45%).ВОЗ уточняет, что подавляющее большинство новых случаев заболевания было зарегистрировано в Южной Корее: за 28 дней в стране было зарегистрировано 1 286 028 случаев."В течение этого 28-дневного периода 44% (103 из 234) стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания – доля, которая сокращается с середины 2022 года", - добавляется в сводке.Согласно этому документу, число смертей от COVID-19 в России за месяц снизилось на 51% и составило 166, в то время как количество зарегистрированных случаев в стране снизилось на 32% и составило 12 043 новых случая.По состоянию на 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 миллионов.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 10 августа о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. По оценкам ВОЗ, в целом риск, который представляет на настоящий момент EG.5 для населения "на глобальном уровне", расценивается как низкий. Вместе с тем "из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире".Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.

https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html

https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html

тихий океан

южная корея

юго-восточная азия

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воз, тихий океан, южная корея, юго-восточная азия