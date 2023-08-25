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СМИ: союзники Украины выразили беспокойство из-за затяжного конфликта - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/konflikt-1892314749.html
СМИ: союзники Украины выразили беспокойство из-за затяжного конфликта
СМИ: союзники Украины выразили беспокойство из-за затяжного конфликта - РИА Новости, 25.08.2023
СМИ: союзники Украины выразили беспокойство из-за затяжного конфликта
Союзники Киева обеспокоены, что конфликт на Украине перерастает в затяжной, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:16
2023-08-25T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
энтони блинкен
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Союзники Киева обеспокоены, что конфликт на Украине перерастает в затяжной, передает агентство Bloomberg. "Союзники Украины обеспокоены, что война перерастает в длительную борьбу", - пишет агентство. Как отмечает агентство, затяжной конфликт на Украине якобы может пойти на пользу руководству России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
россия
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в мире, россия, украина, киев, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: союзники Украины выразили беспокойство из-за затяжного конфликта

Bloomberg: союзники Украины выразили беспокойство из-за затяжного конфликта

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Союзники Киева обеспокоены, что конфликт на Украине перерастает в затяжной, передает агентство Bloomberg.
"Союзники Украины обеспокоены, что война перерастает в длительную борьбу", - пишет агентство.
Как отмечает агентство, затяжной конфликт на Украине якобы может пойти на пользу руководству России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
"Киеву осталось совсем немного". Где завершится контрнаступление
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЭнтони БлинкенВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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