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Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
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04:34 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kolledzh-1892121114.html
Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА
Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА
Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:34
2023-08-25T04:34
россия
москва
дмитрий ковалев
сергей кравцов
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти человек на место, рассказал РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев. "Мы второй год реализуем эту специальность, и она достаточно популярная в городе Москва. По сравнению с прошлым годом у нас в три раза увеличились контрольные цифры приема ребят на эту специальность и составляют 75 человек в этом году. Соответственно, очень высокий конкурс – более девяти человек на место", - рассказал Ковалев. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
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россия, москва, дмитрий ковалев, сергей кравцов, безопасность
Россия, Москва, Дмитрий Ковалев, Сергей Кравцов, Безопасность
Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА

Директор КАИТ 20 Ковалев: в России популярна специальность по управлению БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти человек на место, рассказал РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев.
«
"Мы второй год реализуем эту специальность, и она достаточно популярная в городе Москва. По сравнению с прошлым годом у нас в три раза увеличились контрольные цифры приема ребят на эту специальность и составляют 75 человек в этом году. Соответственно, очень высокий конкурс – более девяти человек на место", - рассказал Ковалев.
Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
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