https://ria.ru/20230825/kolledzh-1892121114.html

Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА

Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023

Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА

Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:34

2023-08-25T04:34

2023-08-25T04:34

россия

москва

дмитрий ковалев

сергей кравцов

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти человек на место, рассказал РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев. "Мы второй год реализуем эту специальность, и она достаточно популярная в городе Москва. По сравнению с прошлым годом у нас в три раза увеличились контрольные цифры приема ребят на эту специальность и составляют 75 человек в этом году. Соответственно, очень высокий конкурс – более девяти человек на место", - рассказал Ковалев. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

https://ria.ru/20230811/tsentr-1889555897.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий ковалев, сергей кравцов, безопасность