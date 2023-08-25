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Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров - РИА Новости, 25.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.08.2023 (обновлено: 08:02 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/kino-1891700796.html
Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров
Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров - РИА Новости, 25.08.2023
Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров
Когда на экране закипают страсти, не обойтись без поцелуев. Иногда настолько чувственных, что зрители принимаются обсуждать очередной звездный роман. Как на... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:00
2023-08-25T08:02
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Когда на экране закипают страсти, не обойтись без поцелуев. Иногда настолько чувственных, что зрители принимаются обсуждать очередной звездный роман. Как на самом деле снимают такие сцены — в материале РИА Новости.В ожидании команды "Стоп!": сколько дублей нужно на поцелуйРежиссер блокбастера "Сквозь время" Александр Богуславский говорит, что дубль может длиться минуту, но для финального варианта отбираются считанные секунды — лучшие фрагменты.&quot;Я достаточно хладнокровно отношусь к поцелуям на съемочной площадке и заставляю актеров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше все идет как по маслу&quot;, — рассказывает он.На сцену с поцелуем может потребоваться до 20 дублей.&quot;В среднем идет пять кадров на сцену и на каждый — по два-четыре дубля&quot;, — объясняет Даня Киселев, снимавшийся в сериалах &quot;Разрешите обратиться&quot;, &quot;Жена олигарха&quot; и &quot;Райцентр&quot;.Сыграть любовь: секреты экранной химииХимия между партнерами на площадке — совсем не то же, что в обычной жизни, подчеркивает актриса Анастасия Ильинская, известная по сериалу "За полчаса до весны" и драме "Дыхание".&quot;Иногда артисты, вне кадра друг другом не интересующиеся, способны передать страсть намного точнее реальных влюбленных. А бывает, что неприязнь к коллеге, с которым приходится играть в любовь, через экран выглядит как сильнейшее влечение. Главное — правильно направить свою энергию&quot;, — рассуждает она.По словам Киселева, уже "никто не придает грандиозного значения поцелую на площадке", и особой подготовки к съемкам таких сцен нет. А страсть можно передать более энергичными действиями в кадре.&quot;Норма для современного актера: если надо с кем-то играть любовь, это предполагает и поцелуй, и постельные сцены. Все готовы к таким сюжетным нюансам&quot;, — отмечает он.Однако бывают и непредвиденные ситуации. Так, актеру пришлось стать очевидцем того, как для девушки-коллеги рабочий поцелуй стал первым в жизни.Стерпится — слюбится: если партнер не по душеВ практике Богуславского случалось, что актеры выражали недовольство. В основном — девушки.&quot;Подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнером по фильму, но прямых отказов не было. Это же сценарий, все на него соглашались. Если мне актриса нравится, то я прошу актера делать это без языка&quot;, — пошутил режиссер.Обычно таких проблем не возникает: актеры притираются друг к другу, начинают дружить.&quot;В тех проектах, где я участвовал, поцелуи были не сразу, так что мы с партнершей уже были в комфортных отношениях&quot;, — уточнил Киселев.Но бывает и иначе. &quot;Сцена с поцелуем выпала на первый съемочный день, и играть пришлось с незнакомым на тот момент актером. Это было для меня непривычно, мягко говоря, — призналась Ильинская. — Однако благодаря крутому партнерству и трепетному отношению режиссера все сложилось, и этот забавный момент перевел нас сразу на более приятельское общение&quot;.Так что, глядя на экран, зрителю остается только гадать: видит ли он кульминацию бурного романа или первую встречу актеров-профи.
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кино и сериалы
Культура, Кино и сериалы

Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров

© Базелевс Продакшн/Lunapark (2013)Кадр из фильма "Горько!"
Кадр из фильма Горько!
© Базелевс Продакшн/Lunapark (2013)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Когда на экране закипают страсти, не обойтись без поцелуев. Иногда настолько чувственных, что зрители принимаются обсуждать очередной звездный роман. Как на самом деле снимают такие сцены — в материале РИА Новости.

В ожидании команды "Стоп!": сколько дублей нужно на поцелуй

Режиссер блокбастера "Сквозь время" Александр Богуславский говорит, что дубль может длиться минуту, но для финального варианта отбираются считанные секунды — лучшие фрагменты.
«

"Я достаточно хладнокровно отношусь к поцелуям на съемочной площадке и заставляю актеров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше все идет как по маслу", — рассказывает он.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Эбигейл"
Премьера фильма Эбигейл - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера фильма "Эбигейл"
На сцену с поцелуем может потребоваться до 20 дублей.
«

"В среднем идет пять кадров на сцену и на каждый — по два-четыре дубля", — объясняет Даня Киселев, снимавшийся в сериалах "Разрешите обратиться", "Жена олигарха" и "Райцентр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкV Всероссийский фестиваль сериалов "Пилот"
V Всероссийский фестиваль сериалов Пилот - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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V Всероссийский фестиваль сериалов "Пилот"

Сыграть любовь: секреты экранной химии

Химия между партнерами на площадке — совсем не то же, что в обычной жизни, подчеркивает актриса Анастасия Ильинская, известная по сериалу "За полчаса до весны" и драме "Дыхание".
© iStock.com / Strelciuc DumitruПара целуется во время свидания
Пара целуется во время свидания - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / Strelciuc Dumitru
Пара целуется во время свидания
«

"Иногда артисты, вне кадра друг другом не интересующиеся, способны передать страсть намного точнее реальных влюбленных. А бывает, что неприязнь к коллеге, с которым приходится играть в любовь, через экран выглядит как сильнейшее влечение. Главное правильно направить свою энергию", — рассуждает она.

По словам Киселева, уже "никто не придает грандиозного значения поцелую на площадке", и особой подготовки к съемкам таких сцен нет. А страсть можно передать более энергичными действиями в кадре.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦветение в Москве
Цветение в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Цветение в Москве
«

"Норма для современного актера: если надо с кем-то играть любовь, это предполагает и поцелуй, и постельные сцены. Все готовы к таким сюжетным нюансам", — отмечает он.

Однако бывают и непредвиденные ситуации. Так, актеру пришлось стать очевидцем того, как для девушки-коллеги рабочий поцелуй стал первым в жизни.

Стерпится — слюбится: если партнер не по душе

В практике Богуславского случалось, что актеры выражали недовольство. В основном — девушки.
© Fotolia / nicoletaionescuАктриса на киносъемках
Актриса на киносъемках - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Fotolia / nicoletaionescu
Актриса на киносъемках
«

"Подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнером по фильму, но прямых отказов не было. Это же сценарий, все на него соглашались. Если мне актриса нравится, то я прошу актера делать это без языка", — пошутил режиссер.

Обычно таких проблем не возникает: актеры притираются друг к другу, начинают дружить.
«

"В тех проектах, где я участвовал, поцелуи были не сразу, так что мы с партнершей уже были в комфортных отношениях", — уточнил Киселев.

© iStock.com / batuhan tokerСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / batuhan toker
Съемки фильма
Но бывает и иначе.
«

"Сцена с поцелуем выпала на первый съемочный день, и играть пришлось с незнакомым на тот момент актером. Это было для меня непривычно, мягко говоря, — призналась Ильинская. — Однако благодаря крутому партнерству и трепетному отношению режиссера все сложилось, и этот забавный момент перевел нас сразу на более приятельское общение".

Так что, глядя на экран, зрителю остается только гадать: видит ли он кульминацию бурного романа или первую встречу актеров-профи.
Кадр из сериала За счастьем
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