https://ria.ru/20230825/kino-1891700796.html

Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров

Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров - РИА Новости, 25.08.2023

Как снимают поцелуи в кино: секреты актеров и режиссеров

Когда на экране закипают страсти, не обойтись без поцелуев. Иногда настолько чувственных, что зрители принимаются обсуждать очередной звездный роман. Как на... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:00

2023-08-25T08:00

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культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Когда на экране закипают страсти, не обойтись без поцелуев. Иногда настолько чувственных, что зрители принимаются обсуждать очередной звездный роман. Как на самом деле снимают такие сцены — в материале РИА Новости.В ожидании команды "Стоп!": сколько дублей нужно на поцелуйРежиссер блокбастера "Сквозь время" Александр Богуславский говорит, что дубль может длиться минуту, но для финального варианта отбираются считанные секунды — лучшие фрагменты."Я достаточно хладнокровно отношусь к поцелуям на съемочной площадке и заставляю актеров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше все идет как по маслу", — рассказывает он.На сцену с поцелуем может потребоваться до 20 дублей."В среднем идет пять кадров на сцену и на каждый — по два-четыре дубля", — объясняет Даня Киселев, снимавшийся в сериалах "Разрешите обратиться", "Жена олигарха" и "Райцентр".Сыграть любовь: секреты экранной химииХимия между партнерами на площадке — совсем не то же, что в обычной жизни, подчеркивает актриса Анастасия Ильинская, известная по сериалу "За полчаса до весны" и драме "Дыхание"."Иногда артисты, вне кадра друг другом не интересующиеся, способны передать страсть намного точнее реальных влюбленных. А бывает, что неприязнь к коллеге, с которым приходится играть в любовь, через экран выглядит как сильнейшее влечение. Главное — правильно направить свою энергию", — рассуждает она.По словам Киселева, уже "никто не придает грандиозного значения поцелую на площадке", и особой подготовки к съемкам таких сцен нет. А страсть можно передать более энергичными действиями в кадре."Норма для современного актера: если надо с кем-то играть любовь, это предполагает и поцелуй, и постельные сцены. Все готовы к таким сюжетным нюансам", — отмечает он.Однако бывают и непредвиденные ситуации. Так, актеру пришлось стать очевидцем того, как для девушки-коллеги рабочий поцелуй стал первым в жизни.Стерпится — слюбится: если партнер не по душеВ практике Богуславского случалось, что актеры выражали недовольство. В основном — девушки."Подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнером по фильму, но прямых отказов не было. Это же сценарий, все на него соглашались. Если мне актриса нравится, то я прошу актера делать это без языка", — пошутил режиссер.Обычно таких проблем не возникает: актеры притираются друг к другу, начинают дружить."В тех проектах, где я участвовал, поцелуи были не сразу, так что мы с партнершей уже были в комфортных отношениях", — уточнил Киселев.Но бывает и иначе. "Сцена с поцелуем выпала на первый съемочный день, и играть пришлось с незнакомым на тот момент актером. Это было для меня непривычно, мягко говоря, — призналась Ильинская. — Однако благодаря крутому партнерству и трепетному отношению режиссера все сложилось, и этот забавный момент перевел нас сразу на более приятельское общение".Так что, глядя на экран, зрителю остается только гадать: видит ли он кульминацию бурного романа или первую встречу актеров-профи.

https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино и сериалы