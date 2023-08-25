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"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 25.08.2023 (обновлено: 19:16 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/kharkov-1892308861.html
"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом
"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом - РИА Новости, 25.08.2023
"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом
Украина может потерять контроль над Харьковом из-за неспособности ВСУ продолжать держать оборону, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:09
2023-08-25T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Харьковом из-за неспособности ВСУ продолжать держать оборону, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.&quot;Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков&quot;, — отметил он.По мнению военного, украинским войскам вряд ли удастся перехватить инициативу, а их поражение уже неизбежно. При этом новые поставки западной техники не смогут изменить ситуации на фронте, добавил Риттер.Армия, которая была подготовлена и снабжена НАТО, практически уничтожена, так и не сумев достичь своих целей при контрнаступлении, резюмировал экс-разведчик.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230825/zelenskiy-1892230429.html
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в мире, украина, харьков, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом

Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Купянск и Харьков

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Харьковом из-за неспособности ВСУ продолжать держать оборону, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.
«

"Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", — отметил он.

По мнению военного, украинским войскам вряд ли удастся перехватить инициативу, а их поражение уже неизбежно. При этом новые поставки западной техники не смогут изменить ситуации на фронте, добавил Риттер.
Армия, которая была подготовлена и снабжена НАТО, практически уничтожена, так и не сумев достичь своих целей при контрнаступлении, резюмировал экс-разведчик.
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Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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