https://ria.ru/20230825/kharkov-1892308861.html

"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом

"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом - РИА Новости, 25.08.2023

"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом

Украина может потерять контроль над Харьковом из-за неспособности ВСУ продолжать держать оборону, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:09

2023-08-25T19:09

2023-08-25T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd513a6872debd7e363eb775f7e27737.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Харьковом из-за неспособности ВСУ продолжать держать оборону, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works."Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", — отметил он.По мнению военного, украинским войскам вряд ли удастся перехватить инициативу, а их поражение уже неизбежно. При этом новые поставки западной техники не смогут изменить ситуации на фронте, добавил Риттер.Армия, которая была подготовлена и снабжена НАТО, практически уничтожена, так и не сумев достичь своих целей при контрнаступлении, резюмировал экс-разведчик.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230825/zelenskiy-1892230429.html

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьков, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия