"Это неизбежно". В США заявили о панике Киева из-за ЧП под Харьковом
Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Купянск и Харьков
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Харьковом из-за неспособности ВСУ продолжать держать оборону, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.
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"Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", — отметил он.
По мнению военного, украинским войскам вряд ли удастся перехватить инициативу, а их поражение уже неизбежно. При этом новые поставки западной техники не смогут изменить ситуации на фронте, добавил Риттер.
Армия, которая была подготовлена и снабжена НАТО, практически уничтожена, так и не сумев достичь своих целей при контрнаступлении, резюмировал экс-разведчик.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.