https://ria.ru/20230825/khamas-1892283034.html
ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем
ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем - РИА Новости, 25.08.2023
ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури ливанскому... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:59
2023-08-25T17:59
2023-08-25T18:00
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ГАЗА, 25 авг - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури ливанскому телеканалу Al-Mayadeen. "Сопротивление готово к полномасштабной войне. Израиль потерпит беспрецедентное поражение", - сказал аль-Арури. По его словам, движение "готовится к полномасштабной войне и обсуждает это за закрытыми дверями". Ранее командующий Центральным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иегуда Фокс заявил, что Израиль давно не сталкивался с волнами терроризма, подобными нынешней. В начале августа военно-судебный комитет движения ХАМАС в секторе Газа приговорил семь человек к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Израилем.
https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля, палестина
В мире, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля, Палестина
ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем
Аль-Арури: ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем