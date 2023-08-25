https://ria.ru/20230825/khamas-1892283034.html

ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем

ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем - РИА Новости, 25.08.2023

ХАМАС заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури ливанскому... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:59

2023-08-25T17:59

2023-08-25T18:00

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ГАЗА, 25 авг - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури ливанскому телеканалу Al-Mayadeen. "Сопротивление готово к полномасштабной войне. Израиль потерпит беспрецедентное поражение", - сказал аль-Арури. По его словам, движение "готовится к полномасштабной войне и обсуждает это за закрытыми дверями". Ранее командующий Центральным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иегуда Фокс заявил, что Израиль давно не сталкивался с волнами терроризма, подобными нынешней. В начале августа военно-судебный комитет движения ХАМАС в секторе Газа приговорил семь человек к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Израилем.

https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля, палестина