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Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши - РИА Новости, 25.08.2023
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13:59 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/khakery-1892207182.html
Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши
Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши - РИА Новости, 25.08.2023
Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши
Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши, получив доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны, сообщает газета РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:59
2023-08-25T13:59
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ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши, получив доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны, сообщает газета Wyborcza. "Академия военного искусства стала жертвой мощнейшей хакерской атаки со стороны группы CyberTriad", - говорится в сообщении. Издание при этом утверждает, что данная группа якобы связана с РФ или с КНР. "Хакеры украли конфиденциальные данные о польской оборонной системе и зашифровали информацию в компьютерах университета", - уточняет издание. Отмечается, что хакерская атака произошла еще в июле, но известно об этом стало только сейчас, когда в интернет начали просачиваться документы академии. Речь идет среди прочего о таких документах, как структура танковой бригады и схема проведения ею учений с использованием системы поддержки командования под кодовым названием "Жасмин", а также точное описание учений, которые проводили военные, с указанием 26 фамилий польских офицеров в звании от лейтенанта до майора. По данным газеты, хакеры использовали для своей атаки программное обеспечение типа wiper, которое позволяет зашифровывать жесткие диски.
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в мире, польша, россия, китай
В мире, Польша, Россия, Китай
Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши

Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши, получив доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны, сообщает газета Wyborcza.
"Академия военного искусства стала жертвой мощнейшей хакерской атаки со стороны группы CyberTriad", - говорится в сообщении. Издание при этом утверждает, что данная группа якобы связана с РФ или с КНР.
"Хакеры украли конфиденциальные данные о польской оборонной системе и зашифровали информацию в компьютерах университета", - уточняет издание.
Отмечается, что хакерская атака произошла еще в июле, но известно об этом стало только сейчас, когда в интернет начали просачиваться документы академии. Речь идет среди прочего о таких документах, как структура танковой бригады и схема проведения ею учений с использованием системы поддержки командования под кодовым названием "Жасмин", а также точное описание учений, которые проводили военные, с указанием 26 фамилий польских офицеров в звании от лейтенанта до майора.
По данным газеты, хакеры использовали для своей атаки программное обеспечение типа wiper, которое позволяет зашифровывать жесткие диски.
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