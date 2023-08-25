https://ria.ru/20230825/khakery-1892207182.html

Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши

Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши - РИА Новости, 25.08.2023

Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши

Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши, получив доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны, сообщает газета РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:59

2023-08-25T13:59

2023-08-25T13:59

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ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши, получив доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны, сообщает газета Wyborcza. "Академия военного искусства стала жертвой мощнейшей хакерской атаки со стороны группы CyberTriad", - говорится в сообщении. Издание при этом утверждает, что данная группа якобы связана с РФ или с КНР. "Хакеры украли конфиденциальные данные о польской оборонной системе и зашифровали информацию в компьютерах университета", - уточняет издание. Отмечается, что хакерская атака произошла еще в июле, но известно об этом стало только сейчас, когда в интернет начали просачиваться документы академии. Речь идет среди прочего о таких документах, как структура танковой бригады и схема проведения ею учений с использованием системы поддержки командования под кодовым названием "Жасмин", а также точное описание учений, которые проводили военные, с указанием 26 фамилий польских офицеров в звании от лейтенанта до майора. По данным газеты, хакеры использовали для своей атаки программное обеспечение типа wiper, которое позволяет зашифровывать жесткие диски.

https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, китай