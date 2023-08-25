https://ria.ru/20230825/kafedry-1892179102.html

"Цифровые кафедры" выпустят более 385 тысяч человек, заявил Чернышенко

"Цифровые кафедры" выпустят более 385 тысяч человек, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.08.2023

"Цифровые кафедры" выпустят более 385 тысяч человек, заявил Чернышенко

"Цифровые кафедры" российских вузов до конца 2025 года должны выпустить более 385 тысяч человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:28

2023-08-25T14:02

дмитрий чернышенко

россия

общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Цифровые кафедры" российских вузов до конца 2025 года должны выпустить более 385 тысяч человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тысяч студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Проект "Цифровые кафедры" играет ключевую роль в вопросе получения студентами востребованной ИТ-специальности. К 2025 году они должны выпустить свыше 385 тысяч человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тысяч студентов. "Цифровые кафедры" отлично дополняют образовательные программы как по ИТ-специальностям, так и по другим отраслевым направлениям, решая вопрос дефицита кадров на постоянно растущем ИТ-рынке", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба АНО "Национальные приоритеты". В организации отметили, что цель проекта "Цифровые кафедры" – получение студентами в дополнение к своей основной специальности квалификации по ИТ-профилю, проект охватывает как студентов, обучающихся по ИТ-специальностям, так и тех, чья основная квалификация не связана со сферой ИТ. Ожидается, что специалисты, которые получат новые квалификации в сфере ИТ на "цифровых кафедрах", станут ценным пополнением кадровых ресурсов цифрового развития отраслей экономики, добавили в организации. "В 2022 году на "Цифровые кафедры" поступили 112 тысяч студентов. Учитывая такой хороший результат, в 2023 году мы решили продолжить работу по этому проекту. 119 вузов проекта разработали образовательные программы, которые будут запущены уже в этом учебном году. Первый этап проверки прошли 558 (64%) из 874 программ. Из оставшихся 316 (36%) программ 295 были доработаны на втором этапе проверки. Такая экспертиза позволяет вузам максимально приблизить свои образовательные программы к актуальным требованиям работодателей", - подчеркнула директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова, ее слова приводятся в сообщении. По сравнению с прошлым годом объем образовательного контента для экспертизы АНО "Цифровая экономика" был увеличен вдвое, в этой связи для повышения скорости и качества обработки экспертами образовательных программ и улучшения цикла взаимодействия с вузами в части корректировки программ был разработан специальный автоматизированный комплекс, заключили в организации.

https://ria.ru/20230127/obuchenie-1847805699.html

https://ria.ru/20220519/universitety-1789553629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, общество