https://ria.ru/20230825/kafe-1892239731.html

В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек

В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек - РИА Новости, 25.08.2023

В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек

Работа московского кафе, где отравились 35 человек, приостановлена, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:48

2023-08-25T15:48

2023-08-25T15:48

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Работа московского кафе, где отравились 35 человек, приостановлена, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по городу Москве. На сегодняшней день зарегистрировано 35 заболевших, из них 25 госпитализированы в инфекционные стационары Москвы, уточнили в ведомстве. "При расследовании установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной продукции. На объекте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Применен временный запрет деятельности кафе, предприятие опечатано", - говорится в сообщении. Эпидемиологическое расследование продолжается, отметили в ведомстве. Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)