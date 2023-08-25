https://ria.ru/20230825/kafe-1892239731.html
В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек
В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек - РИА Новости, 25.08.2023
В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек
Работа московского кафе, где отравились 35 человек, приостановлена, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:48
2023-08-25T15:48
2023-08-25T15:48
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Работа московского кафе, где отравились 35 человек, приостановлена, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по городу Москве. На сегодняшней день зарегистрировано 35 заболевших, из них 25 госпитализированы в инфекционные стационары Москвы, уточнили в ведомстве. "При расследовании установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной продукции. На объекте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Применен временный запрет деятельности кафе, предприятие опечатано", - говорится в сообщении. Эпидемиологическое расследование продолжается, отметили в ведомстве. Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились 35 человек
Роспотребнадзор: работу кафе в Москве, где отравились 35 человек, приостановили
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Работа московского кафе, где отравились 35 человек, приостановлена, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.
На сегодняшней день зарегистрировано 35 заболевших, из них 25 госпитализированы в инфекционные стационары Москвы, уточнили в ведомстве.
"При расследовании установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной продукции. На объекте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Применен временный запрет деятельности кафе, предприятие опечатано", - говорится в сообщении.
Эпидемиологическое расследование продолжается, отметили в ведомстве. Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
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