https://ria.ru/20230825/kadyrov-1892110400.html

Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Кадыров прокомментировал гибель Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023

Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию, его гибель - большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T00:21

2023-08-25T00:21

2023-08-25T01:23

евгений пригожин

рамзан кадыров

москва

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 25 авг - РИА Новости. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию, его гибель - большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Кадыров рассказал о давней дружбе с Пригожиным, назвав его "важной персоной государственного масштаба".Вместе с тем Кадыров отметил, что в последнее время Пригожин "не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране". По словам главы Чечни, он призывал бизнесмена отказаться от личных амбиций ради интересов страны. "Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", – добавил Кадыров.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.

https://ria.ru/20230824/informatsiya-1892085804.html

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евгений пригожин, рамзан кадыров, москва, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)