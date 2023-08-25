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Кадыров прокомментировал гибель Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
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00:21 25.08.2023 (обновлено: 01:23 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/kadyrov-1892110400.html
Кадыров прокомментировал гибель Пригожина
Кадыров прокомментировал гибель Пригожина - РИА Новости, 25.08.2023
Кадыров прокомментировал гибель Пригожина
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию, его гибель - большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:21
2023-08-25T01:23
евгений пригожин
рамзан кадыров
москва
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 25 авг - РИА Новости. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию, его гибель - большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Кадыров рассказал о давней дружбе с Пригожиным, назвав его "важной персоной государственного масштаба".Вместе с тем Кадыров отметил, что в последнее время Пригожин "не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране". По словам главы Чечни, он призывал бизнесмена отказаться от личных амбиций ради интересов страны. "Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", – добавил Кадыров.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
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евгений пригожин, рамзан кадыров, москва, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)
Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Москва, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ)
Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Глава Чечни Кадыров: гибель Пригожина является большой утратой для России

© Фото : @Kadyrov_95/TelegramЕвгений Пригожин и Рамзан Кадыров
Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : @Kadyrov_95/Telegram
Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 авг - РИА Новости. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию, его гибель - большая утрата для России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
Кадыров рассказал о давней дружбе с Пригожиным, назвав его "важной персоной государственного масштаба".
Вместе с тем Кадыров отметил, что в последнее время Пригожин "не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране". По словам главы Чечни, он призывал бизнесмена отказаться от личных амбиций ради интересов страны.
"Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", – добавил Кадыров.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
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Евгений ПригожинРамзан КадыровМоскваРоссияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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