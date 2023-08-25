https://ria.ru/20230825/istrebitel-1892168431.html

Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области

Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области - РИА Новости, 25.08.2023

Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области

Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:49

2023-08-25T11:49

2023-08-25T11:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Из успехов, при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему", - сказал Рогов. Истребители, которые ВСУ задействуют для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области, отметил он. В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино, восполняя потери. По словам Рогова, "потери у противника колоссальные". ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.

https://ria.ru/20230825/bereg-1892139396.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы рф, владимир рогов