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Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/istrebitel-1892168431.html
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области - РИА Новости, 25.08.2023
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области
Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:49
2023-08-25T11:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Из успехов, при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему", - сказал Рогов. Истребители, которые ВСУ задействуют для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области, отметил он. В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино, восполняя потери. По словам Рогова, "потери у противника колоссальные". ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ria.ru/20230825/bereg-1892139396.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы рф, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Владимир Рогов
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области

Рогов: ВС России сбили украинский истребитель при боях в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Из успехов, при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему", - сказал Рогов.
Истребители, которые ВСУ задействуют для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области, отметил он.
В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино, восполняя потери.
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По словам Рогова, "потери у противника колоссальные".
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВладимир Рогов
 
 
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