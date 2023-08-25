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Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области - РИА Новости, 25.08.2023
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области
Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:49
2023-08-25T11:49
2023-08-25T11:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Из успехов, при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему", - сказал Рогов. Истребители, которые ВСУ задействуют для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области, отметил он. В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино, восполняя потери. По словам Рогова, "потери у противника колоссальные". ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ria.ru/20230825/bereg-1892139396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы рф, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Владимир Рогов
Российские военные сбили украинский истребитель в Запорожской области
Рогов: ВС России сбили украинский истребитель при боях в Запорожской области