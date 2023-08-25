https://ria.ru/20230825/interventsiya-1892154398.html
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны - РИА Новости, 25.08.2023
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны
Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Руамба и Абдулай Диоп по итогам визита в Нигер подтвердили, что военная интервенция против Нигера будет рассматриваться как РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:41
2023-08-25T10:41
2023-08-25T11:01
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переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Руамба и Абдулай Диоп по итогам визита в Нигер подтвердили, что военная интервенция против Нигера будет рассматриваться как объявление войны их странам, следует из совместного коммюнике по итогам встречи. Ранее сообщалось, что премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. "Они среди прочего подтвердили неприятие любого военного вмешательства против народа Нигера, которое будет расценено как объявление войны", - говорится в коммюнике. Главы МИД Буркина-Фасо и Мали также подтвердили свою солидарность с народом Нигера перед лицом "незаконных и бесчеловечных" санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза. Министры иностранных дел трех стран также подтвердили совместное желание усилить сотрудничество между своими странами.
https://ria.ru/20230823/niger-1891812650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, буркина-фасо, мали
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Буркина-Фасо, Мали
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны
Буркина-Фасо и Мали заявили, что примут интервенцию в Нигер за объявление войны