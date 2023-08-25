Рейтинг@Mail.ru
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 25.08.2023 (обновлено: 11:01 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/interventsiya-1892154398.html
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны - РИА Новости, 25.08.2023
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны
Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Руамба и Абдулай Диоп по итогам визита в Нигер подтвердили, что военная интервенция против Нигера будет рассматриваться как РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:41
2023-08-25T11:01
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
буркина-фасо
мали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Руамба и Абдулай Диоп по итогам визита в Нигер подтвердили, что военная интервенция против Нигера будет рассматриваться как объявление войны их странам, следует из совместного коммюнике по итогам встречи. Ранее сообщалось, что премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо. "Они среди прочего подтвердили неприятие любого военного вмешательства против народа Нигера, которое будет расценено как объявление войны", - говорится в коммюнике. Главы МИД Буркина-Фасо и Мали также подтвердили свою солидарность с народом Нигера перед лицом "незаконных и бесчеловечных" санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза. Министры иностранных дел трех стран также подтвердили совместное желание усилить сотрудничество между своими странами.
https://ria.ru/20230823/niger-1891812650.html
нигер
буркина-фасо
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, буркина-фасо, мали
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Буркина-Фасо, Мали
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны

Буркина-Фасо и Мали заявили, что примут интервенцию в Нигер за объявление войны

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Главы МИД Буркина-Фасо и Мали Оливия Руамба и Абдулай Диоп по итогам визита в Нигер подтвердили, что военная интервенция против Нигера будет рассматриваться как объявление войны их странам, следует из совместного коммюнике по итогам встречи.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн встретился с министерскими делегациями из Мали и Буркина-Фасо.
"Они среди прочего подтвердили неприятие любого военного вмешательства против народа Нигера, которое будет расценено как объявление войны", - говорится в коммюнике.
Главы МИД Буркина-Фасо и Мали также подтвердили свою солидарность с народом Нигера перед лицом "незаконных и бесчеловечных" санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза.
Министры иностранных дел трех стран также подтвердили совместное желание усилить сотрудничество между своими странами.
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников
23 августа, 17:48
 
В миреНигерПереворот в Нигере — 2023Буркина-ФасоМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала