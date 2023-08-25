https://ria.ru/20230825/inoagent-1892322163.html
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста - РИА Новости, 25.08.2023
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов российского журналиста и публициста Виталия Дымарского*, сопредседателя демократического конгресса РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:36
2023-08-25T21:36
2023-08-25T21:36
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов российского журналиста и публициста Виталия Дымарского*, сопредседателя демократического конгресса народов России Мартина Кочесокова*, политолога Кирилла Рогова*, журналиста Константина Эггерта*, а также юрлицо MRR-Fund gemeinnützige** и интернет-издание "Довод"**, сообщается на сайте ведомства. "В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.Н. Дымарский*, М.Х. Кочесоков*, М.И. Крутихин*, К.Ю. Рогов, А.А*. Штефанов*, К.П. Эггерт*, иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG** (haftungsbeschränkt), реализующее проект My Russian Rights, а также Интернет-издание "Довод"**, - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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россия, общество
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста
Минюст включил Дымарского, Кочесокова и Эггерта в список иноагентов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов российского журналиста и публициста Виталия Дымарского*, сопредседателя демократического конгресса народов России Мартина Кочесокова*, политолога Кирилла Рогова*, журналиста Константина Эггерта*, а также юрлицо MRR-Fund gemeinnützige** и интернет-издание "Довод"**, сообщается на сайте
ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.Н. Дымарский*, М.Х. Кочесоков*, М.И. Крутихин*, К.Ю. Рогов, А.А*. Штефанов*, К.П. Эггерт*, иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG** (haftungsbeschränkt), реализующее проект My Russian Rights, а также Интернет-издание "Довод"**, - говорится в сообщении.
Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.